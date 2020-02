Unternehmen wie Praktiker, Kaufhof und MediaSaturn gehörten einst zum Metro-Reich. Doch nach der Trennung vom Handelsriesen ging es oft steil bergab für die früheren Konzerntöchter. Droht Real das gleiche Schicksal?

Es ist wohl nur eine Frage von Tagen, bis sich der Handelskonzern Metro endgültig von seiner Supermarktkette Real trennt. Noch fehlen zwar die Unterschriften unter dem Kaufvertrag, steht die Zustimmung des Aufsichtsrates zu dem Deal aus. Doch grundsätzlich habe man sich mit einem Konsortium um den Immobilieninvestor X+Bricks über den Verkauf von Real geeinigt, teilte Metro bereits mit.

Wie es für die rund 34.000 Real-Beschäftigten weitergeht, dürfte sich dennoch erst in den kommenden Monaten entscheiden. Denn die künftigen Eigentümer wollen nur einen kleinen Teil der insgesamt rund 270 Real-Märkte selbst weiter betreiben. Der Großteil der Standorte soll an andere Händler wie Edeka oder Kaufland verkauft werden. Einigen Standorten droht auch die Schließung. Reals Gesamtbetriebsratsvorsitzender Werner Klockhaus warnte bereits vor einem Job-Kahlschlag. Es drohten "signifikante Einschnitte", bis zu 10.000 Stellen könnten wegfallen.

Konzernchef Koch hält die Zahl zwar für "zu hoch" gegriffen. Er setze sich in den Verkaufsgesprächen "für vertragliche Regelungen ein, nach denen die Real-Mitarbeiter von den übernehmenden Einzelhandelsunternehmen weiterbeschäftigt werden", sagte Koch im Januar der WirtschaftsWoche. Dass es beim geplanten Weiterverkauf der Real-Standorte an Wettbewerber wie Kaufland und Edeka am Ende jedoch zu Jobverlusten kommen wird, weiß auch der Manager. Es wäre schließlich nicht das erste Mal in der Metro-Historie. Im Gegenteil: Oft ging es mit den Mitarbeiterzahlen steil bergab, sobald sich der Handelsriese von seinen Ablegern getrennt hatte. "Für viele frühere Metro-Töchter hat sich die Krise nach dem Verkauf noch zugespitzt", sagt Handelsexperte Jörg Funder von der Hochschule ...

