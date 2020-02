FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Mittwoch mit einem neuen Rekord beim Dax fortsetzen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutet eine Stunde vor dem Handelsauftakt auf einen 0,4 Prozent höheren Start bei 13 683 Punkten hin. Am Vortag hatte er die Bestmarke erst auf 13 668 Zähler nach oben geschraubt. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wird im Plus erwartet.



Eine teils durchwachsene Berichtssaison, die Spannungen zwischen den USA und dem Iran und die Coronavirus-Epidemie hätten im bisherigen Jahresverlauf bei den Investoren nicht viel mehr als ein Achselzucken ausgelöst, erklärt Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axicorp. So setzten die Anleger auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs. In dieser Erwartungshaltung liege das vielleicht größte Risiko.



Experte Emmanuel Cau von der britischen Barclays-Bank glaubt daran, dass der Virus kein "Game Changer" für die Aktienmärkte ist. Er rät am Mittwoch in einer Strategiestudie dazu, über die kurzfristigen Marktschwankungen hinweg zu schauen und Kursrückgänge zum Kauf zu nutzen. Die Kursentwicklung in den vergangenen Tagen lässt vermuten, dass Anleger genau diese Strategie verfolgen. Wegen der bleibenden Unsicherheiten sei es aber ratsam, sich nach unten abzusichern, ergänzte Cau.



Bei den Einzelwerten erwartet die Anleger am Morgen vor allem bei Jenoptik Bewegung, nach einem deutlichen Kursanstieg um fast 4 Prozent kamen die Aktien vorbörslich aber um 2,7 Prozent zurück. Laut Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank hat der Technologie- und Rüstungskonzern im abgelaufenen Jahr aber die Erwartungen erfüllt. Außerdem hob der Experte positiv hervor, dass das Unternehmen für 2020 mit weiterem Wachstum rechnet.



Zahlen gab es außerdem von der Norma Group , hier aber vorbörslich weitgehend ohne Auswirkungen. Der Verbindungstechnik-Spezialist hat die Schwäche der Autoindustrie im vergangenen Jahr mit einem rückläufigen operativen Gewinn deutlich zu spüren bekommen. Händler zogen in ersten Kommentaren ein durchwachsenes Fazit. Das vierte Quartal sei beim Umsatz besser, bei der Profitabilität aber schwächer gewesen./tih/fba



