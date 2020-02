Leicht nachlassende Sorgen rund um das Coronavirus haben den Eurostoxx 50 am Dienstag mit 3.832 Punkten auf das höchste Niveau seit 2015 getrieben. Dabei halfen auch weitere Rekorde an der Wall Street und die Tatsache, dass sich das Tempo, mit dem sich die Lungenkrankheit ausbreitet, etwas zu verlangsamen scheint und immer mehr Firmen die Produktion in China wieder aufnehmen. Der Eurostoxx 50 endete mit einem Plus von 0,9%, der französische CAC 40 kletterte 0,7% nach oben, der deutsche Dax , der im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch erreichte, konnte 1,0% stärker aus dem Handel gehen und in London erreichte der FTSE 100 ein Plus von 0,7%. Im britischen Leitindex schossen Aktien von TUI um 13,1% nach oben und gaben damit auch der gesamten Reise- und Freizeitbranche ...

