Die Bawag Group weist einen Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von 604 Mio. Euro aus, was einer Steigerung um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. CEO Anas Abuzaakouk: "Wir haben alle unsere Ziele erreicht, mit einem Ergebnis vor Steuern von 604 Mio. Euro, einem Return on Tangible Common Equity von 16,1 Prozent und einem pro forma Gewinn je Aktie in Höhe von 5,22 Euro. Wir haben auch unser Versprechen, unser Kapital effizient einzusetzen, eingehalten, während wir im Verlaufe des vergangenen Jahres 615 Mio. Euro Kapital an unsere Aktionäre ausgeschüttet haben, durch ein 400 Mio. Euro großes Aktienrückkaufprogramm und 215 Mio. Euro an Dividenden (2,18 Euro je Aktie), was zusammen einer Ausschüttungsquote von 140% entspricht. In ...

