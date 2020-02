Chinas äußerst einflussreiche Nachrichtenagentur Global Times bringt eine Erklärung der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) des Landes, in der es heißt, dass die Genesungsrate nach einer Coronavirusinfektion in China von 1,3% am 27. Januar auf 10,6% am Dienstag gestiegen ist, was zur Entlassung von mehr Patienten aus Krankenhäusern geführt hat. ...

