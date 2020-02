MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Im vierten Quartal habe der Technologiekonzern einen soliden Auftragseingang, stabile Umsätze und ein gefälliges operatives Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen für das Gesamtjahr erfüllt. Die Aussicht auf das Jahr 2020 sei wegen des zuletzt guten Auftragseingangs ebenfalls positiv. Aufgrund der attraktiven Bewertung der Aktien behalte er sein Anlageurteil bei./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 08:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



DE000A2NB601, DE0006229107

