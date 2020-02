Was passiert ist Isra Vision (WKN: 548810)-Aktien notierten noch am Freitag (07.02.2020) zum Xetra-Schlusskurs bei 34,94 Euro. Zum Schlusskurs am Montag (10.02.2020) standen sie plötzlich bei 50,75 Euro und damit 45,2 % über dem Kurs vom Freitag. Isra-Vision-Aktionäre können sich freuen. Doch was ist passiert? Isra Vision ist trotz seines rasanten Wachstums in den letzten Jahren immer noch eine Art Familienunternehmen. So besaß der Vorstandsvorsitzende Enis Ersü bis zuletzt immer noch einen Anteil ...

