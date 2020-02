FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zalando haben am Mittwoch Rückenwind von einem optimistischen Analystenkommentar erhalten. Die Experten von Bernstein Research nahmen die Bewertung der Aktie mit "Outperform" auf und bezeichneten den Online-Händler als "Top Pick" im europäischen Textil-Einzelhandel. Den Aktien verhalf dies im frühen Xetra-Handel mit 0,85 Prozent auf 47,46 Euro ins Plus.



Analystin Aneesha Sherman lobte in ihrer Ersteinschätzung die Tatsache, dass Zalando sich derzeit zu einem Marktplatz mit Drittanbietern wandelt. Dieses Vorhaben bringe zusätzliche margensichere Geschäfte zu nur geringen Kosten. Zalando zählt sie zu den Unternehmen, die sich von den Verlierern in der Art und Weise abgrenzten, wie sie mit den langfristigen Herausforderungen in der Branche umgehen.



Das Kursziel bezifferte die Expertin in ihrer Ersteinschätzung auf 53,30 Euro, was einem Kurspotenzial von mehr als 12 Prozent entspricht. Für die Aktie würde dies ein Rekordhoch bedeuten. Bislang datiert dieses mit 50,34 Euro aus dem Jahr 2018./tih/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

