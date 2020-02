WELLINGTON (dpa-AFX) - Die Zentralbank von Neuseeland hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert und vorerst keine Notwendigkeit eines Zinsschritts wegen des Coronavirus gesehen. Der Leitzins bleibe weiter bei 1,0 Prozent, teilte die Notenbank in der Nacht zum Mittwoch in Wellington mit. Die Währungshüter signalisierten, dass eine Zinssenkung nicht notwendig sei, solange die Coronavirus-Epidemie keine unerwartet starken Einflüsse auf die konjunkturelle Entwicklung in Neuseeland habe.



"Wir gehen davon aus, dass die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus in Neuseeland von kurzer Dauer sein werden, wobei die meisten Auswirkungen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zu verzeichnen sind", teilte die Notenbank nach der Zinsentscheidung mit. Es bestehe zwar die Gefahr, dass die Auswirkungen größer seien, hieß es. Die Notenbank habe aber Zeit für eine Anpassung, falls dies notwendig werde.



Der Leitzins blieb nach der Entscheidung weiter auf dem Rekordtief. Am Devisenmarkt reagierte der Neuseeland-Dollar mit Kursgewinnen zu allen wichtigen Währungen auf die geldpolitischen Entscheidungen. Im Handel mit dem US-Dollar konnte er deutlich zulegen./jkr/jha/