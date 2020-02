Die Fintyre Group mit zuletzt rund 1,1 Milliarden Euro Umsatz hat für zahlreiche Tochterunternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet. Schon im Vorfeld gab es massive Probleme bei der Unternehmensgruppe.

Einer der größten europäischen Reifengroßhändler, die Fintyre Group mit zuletzt rund 1,1 Milliarden Euro Umsatz, hat für zahlreiche Tochtergesellschaften in Deutschland Insolvenz angemeldet, erfuhr die WirtschaftsWoche. Bereits am vergangenen Donnerstag war zunächst Insolvenz für Reifen Krieg angemeldet worden, um beim Amtsgericht Frankfurt einen Gruppeninsolvenz-Standort zu etablieren. Am Dienstag folgten zahlreiche weitere Firmen, darunter Tyre 1, Reifen 24, RS Exklusiv, Secura, SW Reifenhandel, TyreXpert sowie Reiff Reifen und Autotechnik. Das geht aus Gerichtsveröffentlichungen hervor.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde in den Verfahren der Jurist Miguel Grosser bestellt. Er ist Partner der Insolvenzkanzlei Jaffé und gilt als erfahrener Verwalter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...