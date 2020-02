Der heutige Handelstag dürfte mitentscheidend sein, ob die Rally am deutschen Aktienmarkt weiterläuft. Welche Marken Anleger beachten sollten.

Der deutsche Leitindex erreicht gleich zum Handelsauftakt neue Rekordhochs. In der ersten Handelsstunde steigt der Dax um 0,3 Prozent auf 13.670 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt bei 13.677 Punkten.

Am gestrigen Handelstag hatte das deutsche Börsenbarometer gleich zwei neue Rekorde aufgestellt. Zum einen mit 13.668 Zählern ein neues Allzeithoch während des Handels und mit 13.627 Zählern den höchsten Schlusskurs der Geschichte.

Der heutige Handelstag dürfte erheblichen Einfluss auf die weitere Dax-Entwicklung haben. Dafür reicht ein Blick auf die Geschehnisse vom 22. Januar, als die Frankfurter Benchmark das bisherige Rekordhoch von 13.640 Zählern markierte. Sofort nach dem hohen Punktestand setzten Gewinnmitnahmen ein, der Dax ging letztendlich sogar mit einem Minuszeichen aus dem Handel. Anschließend rutschte der Index innerhalb weniger Tage unter die Marke von 13.000 Punkte ab.

Fazit: Sollte sich das deutsche Börsenbarometer auf diesem hohen Niveau halten können oder gar ein neues Rekordhoch markieren, desto nachhaltiger ist die aktuelle Rally.

Großartige Störfeuer gegen weiter steigende Kurse gibt es derzeit nicht. China scheint die Situation rund um das Coronavirus, der laut Weltgesundheitsorganisation offiziell "COVID-19" heißt, unter Kontrolle zu haben, obwohl die aktuelle Berichterstattung teilweise hysterisch Züge trägt.

Nicht die Zahl der gesamten Infizierten ist entscheidend, die wächst bei einer Epidemie fast immer explosionsartig. Entscheidend ist aber die Wachstumsrate, also wie viele Personen von einem Infizierten weiter angesteckt werden. Und diese Rate sinkt laut den aktuellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO. "Daher erwarten Chinas Experten auch, dass die Epidemie bis April überwunden sein könnte", schreibt Commerzbank-Devisenanalyst Hao Zhou.

Auch die Geldpolitik spielt mit. Der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, hat am gestrigen Dienstag in seinem Bericht vor dem Kongress die lockere Geldpolitik der US-Notenbank bestätigt. Und die EZB-Chefin Christine Lagarde wünscht sich eine fiskalpolitische Flankierung der lockeren und damit konjunkturstützenden Geldpolitik ihres Hauses. "Ankündigungen in dieser Richtung aus Berlin oder Brüssel könnten zu Aufholeffekten im Dax führen", meint . Der deutsche Markt hinke auch deshalb der Wall Street hinterher, da die Unternehmenssteuern dort niedriger sind.

Die Ölpreise steigen weiter Ein Barrel (159 Liter) der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...