Deutsche Reallöhne steigen 2019 um 1,2 Prozent

Die deutschen Arbeitnehmer haben im Jahr 2019 trotz steigender Preise nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen berichtete, stiegen die Reallöhne um 1,2 Prozent. Die Nominallöhne lagen 2019 um 2,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent.

Scholz will Union im Koalitionsausschuss von früherem Soli-Abbau überzeugen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt darauf, dass die Union ihren Widerstand gegen eine frühere Soli-Entlastung von 90 Prozent der Steuerzahler aufgibt und will CDU und CSU im nächsten Koalitionsausschuss Anfang März davon überzeugen. "Ich kann kein Argument erkennen, das gegen eine Vorziehung spricht", sagte er der Funke-Mediengruppe mit Blick auf den für 8. März geplanten nächsten regulären Koalitionsgipfel von CDU, CSU und SPD.

Zwei weitere Coronavirus-Fälle in Bayern

In Bayern sind zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Covid-19 nachgewiesen worden. Die beiden Fälle stünden im Zusammenhang mit der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die meisten bislang in Deutschland Erkrankten beschäftigt sind, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der in Deutschland bestätigten Infektionsfälle stieg damit auf insgesamt 16.

ANZ: Chinas Wachstum im ersten Quartal bei etwa 3,5 Prozent

Chinas Wachstum könnte sich im ersten Quartal 2020 nach Schätzungen der ANZ Bank auf 3,2 bis 4,0 Prozent verlangsamen. Die revidierte Prognose der Bank ist niedriger als ihre frühere Prognose von 5,0 Prozent, die auf der Annahme einer kürzeren Unterbrechungsperiode wegen der Epidemie beruhte. Der Ausbruch der Coronavirus-Epidemie fordere weiterhin einen erheblichen Tribut von Menschen und Kommunen, fügte ANZ hinzu.

Malaysias Wirtschaft wächst so langsam wie seit zehn Jahren nicht

Malaysias Wirtschaft ist im vierten Quartal 2019 wegen schwächeren Handels und des Rückgangs der Bergbau- und Agraraktivitäten nur langsam vorangekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das gesamte Jahr 2019 betrug nach Daten des malaysischen Statistikamtes 4,3 Prozent. Es war das geringste Wachstum in einem Jahrzehnt. Im Jahr 2018 war das BIP um 4,7 Prozent gestiegen.

US-Zentralbanker äußern sich zu Risiken durch Coronavirus

Die Coronavirus-Epidemie in China treibt auch die US-Zentralbanker um. Zwei Vertreter der US-Notenbank Fed sagten, dass die Epidemie Unsicherheit für den Ausblick auf die US-Wirtschaft bedeuten könnte. Einer der beiden signalisierte, dass im schlimmsten Fall möglicherweise Zinssenkungen angebracht wären. Für den Moment jedoch schlug keiner von beiden vor, die Zinsen zu senken, nachdem der Offenmarktausschuss dies vergangenes Jahr drei Mal auf derzeit 1,50 bis 1,75 Prozent getan hatte.

Zahl der Todesopfer durch Coronavirus in China steigt auf mehr als 1.100

Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus ist auf mehr als 1100 gestiegen. Wie die chinesische Regierung mitteilte, starben weitere 97 Menschen in Festlandchina an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesfälle in Festlandchina nahm damit auf 1.113 zu. 94 der neuen Todesfälle wurden in der Provinz Hubei verzeichnet, von wo die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte.

Triumph für Sanders und schwere Schlappe für Biden

Großes Comeback von Bernie Sanders, herbe Schlappe für Joe Biden: Der linksgerichtete Senator Sanders hat die wichtige Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat New Hampshire für sich entschieden. Ex-Vizepräsident Biden, der lange Zeit zu den Top-Favoriten für die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump gezählt worden war, landete nur auf dem fünften Platz. "Dieser Sieg hier ist der Anfang vom Ende für Donald Trump," sagte der 78-jährige Sanders vor jubelnden Anhängern. Laut US-Sendern holte Sanders in New Hampshire 26 Prozent.

Intervention Trumps zugunsten von Ex-Berater sorgt für Wirbel

Eine öffentliche Intervention von US-Präsident Donald Trump zugunsten seines in der Russland-Affäre verurteilten Ex-Beraters Roger Stone hat für Aufregung gesorgt. Die oppositionellen Demokraten kritisierten am Dienstag scharf, dass das Justizministerium die Strafforderung der Anklage gegen den 67-Jährigen abmildern will. Zwei Staatsanwälte zogen sich offenbar aus Protest von dem Verfahren zurück.

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,0%

Niederlande Inflationsrate Jan 1,8% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 2,7% - CBS

