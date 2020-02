London (ots/PRNewswire) - Einzigartige und exklusive EntwicklungsmöglichkeitenQuinta do Lago (https://www.quintadolago.com/en/), das exklusive Wohnresort an der Algarve, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass die kürzlich fertiggestellte Ausstellungsvilla "The Lorenzo Villa" in der Siedlung San Lorenzo North (https://www.sanlorenzonorth.com/) nur vier Monate nach der Fertigstellung verkauft wurde. Die wunderschöne Ausstellungsvilla war für 7,2 Mio. Euro auf dem Markt und wurde bei den International Property & Travel Awards 2019 als 'Beste Wohnimmobilie für Portugal' ausgezeichnet.Quinta do Lago ist eine der angesehensten Wohngegenden und Golfresorts in Europa. Das Resort liegt nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen Faro entfernt und nimmt 2.000 Hektar des malerischen Naturparks Ria Formosa ein. In Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Masterplan, der vor über 45 Jahren erstellt wurde, bleibt Quinta eine ökologisch geprägte Region mit geringer Bevölkerungsdichte und ohne Hochhäuser. Das Resort ist führend in der Harmonisierung von erstklassigen Wohnangeboten bei gleichzeitiger Erhaltung einer nahezu unberührten Naturschönheit.Die Lorenzo-Villa, San Lorenzo NorthDie Lorenzo-Villa wurde entworfen, um die außergewöhnliche Lage aller 26 unberührten Grundstücke in der Siedlung San Lorenzo Nord (https://www.sanlorenzonorth.com/) zu veranschaulichen. Mit einem herausragenden Grad an Bebaubarkeit und einer Baufläche von 25 % ist dieses Projekt einzigartig, da es keine stilistischen architektonischen Einschränkungen aufweist und von einem atemberaubenden Blick auf das Seeufer, den Golfplatz und den Pinienhain profitiert. Die Ausstellungsvilla inspiriert eine Reihe von Baustilen und Annehmlichkeiten in der begehrtesten Region der Wohnanlage Quinta do Lago.San Lorenzo Nord liegt in einer charmanten und unberührten Ecke des Resorts und bietet Käufern die Möglichkeit, ihr Traum-Luxushaus in der begehrtesten Resortanlage der Algarve zu bauen. Beim Kauf eines Grundstücks in diesem Bereich wird den Käufern die Freiheit gegeben, ihren bevorzugten Architekturstil zu wählen, ihre Inneneinrichtung zu gestalten und alle luxuriösen Annehmlichkeiten auszuwählen. Die Bauflächen reichen von großzügigen 2.000 Quadratmetern bis zu gigantischen 3.000 Quadratmetern, mit einer Gebäudefläche von 500 Quadratmetern bis 750 Quadratmetern. Alle Grundstücke sind für den Bau privater, freistehender Villen vorgesehen, die sowohl über zwei Ebenen, als auch unterkellert sein können.Links zu Bildern: The Lorenzo Villa - San Lorenzo North (https://photos.app.goo.gl/arQzW2zqTM3fP44U7), Reserva (https://photos.app.goo.gl/n3MtbTyqFTHW6B7a7)Für Informationen über die Immobilien in Quinta do Lago wenden Sie sich bitte an realestate@quintadolago.com oder rufen Sie Nummer +351 289 392 754 an.Pressekontakt:Für weitere Presseinformationen oder den vollständigenImmobilienbericht wenden Sie sich bitte an Isabelle Thomas bei OphirPR unter +44(0)2077518035 oder per E-Mail an ithomas@ophirpr.co.uk.Original-Content von: Quinta do Lago, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141273/4518056