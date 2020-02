Vom 5. bis 15. März 2020 sind dort die AMAG Ventures noviv, Clyde und autoSense zu erleben.Zürich - Das AMAG Innovation & Venture LAB ist dieses Jahr das erste Mal Teil des internationalen Automobil-Salons in Genf. Vom 5. bis 15. März 2020 sind dort die AMAG Ventures noviv, Clyde und autoSense zu erleben. Das AMAG Innovation & Venture LAB wird dieses Jahr an der GIMS Tech teilnehmen. In diesem neuen Teil des internationalen Automobil-Salons in Genf (GIMS Geneva...

