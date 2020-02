APA ots news: Neu bei Drei: Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra im Vorverkauf. - BILDWien (APA-ots) -* Top-Aufnahmen mit optimiertem Triple-/ Quad-Kamerasystem. * Starker Akku mit Schnelllade-Vorgang. * Bei S20+/ S20 Ultra Vorbestellung bis 8. März Galaxy Buds+ geschenkt.Die am 11. Februar 2020 in San Francisco vorgestellte Samsung Galaxy S20 Serie überzeugt durch ihre optimierte Triple- (S20) und Quad-Kamera (S20+/ S20 Ultra). Spezielles Augenmerk verdient die 8K Videoaufnahme sowie der neue Space Zoom. Neben dem optimierten, eleganten Infinity Display mit perfekter QHD+ Auflösung verfügen die neuen Samsung Galaxy Flaggschiffe über einen noch stärkeren Akku inkl. Super Fast Charging für extrem schnelles Aufladen. Die Vorbestellung ist auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) ab 12. Februar 2020 09:00 Uhr möglich. Der Verkauf der Galaxy S20 Flaggschiffe startet bei Drei am 13. März 2020.Zwtl.: Vorbestellung bis 8.März: Kabellose Galaxy Buds+ Kopfhörer als Geschenk.Kunden, die ein Samsung Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra im Vorverkauf bis inklusive 8. März 2020 bestellen, erhalten ihr neues Smartphone bis zu drei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart sowie als Geschenk die neuen Galaxy Buds+ Kopfhörer. Voraussetzung für die Zusendung der neuen Bluetooth Kopfhörer durch Samsung ist die Registrierung auf der Website www.vorbestellung.samsung.at bis spätestens 31. März 2020.Die neuen Galaxy S20 Smartphones sind bei Drei in Silber (S20, S20+, S20 Ultra) sowie in Schwarz (S20+, S20 Ultra) ab 0 Euro erhältlich. Mehr auf [www.drei.at/neues-samsung] (http://www.drei.at/neues-samsung).Zwtl.: Die Highlights der neuen Samsung Galaxy S20 Serie.Samsung Galaxy S20* 6,2 Zoll QHD+ Infinity-O Display * Intelligente Triple-Kamera mit 64MP und 30x Space Zoom * Ultra-Weitwinkel- und Macro-Kamera * 8K Videoaufnahme * 10MP Frontkamera * 4.000 mAh Akku mit 25W Super Fast ChargingSamsung Galaxy S20+* 6,7 Zoll QHD+ Infinity-O Display * Intelligente Quad-Kamera mit 64 MP und 30x Space Zoom * Ultra-Weitwinkel-, Macro- und 3D Tiefen-Kamera * 8K Videoaufnahme * 10MP Frontkamera * 4.500 mAh Akku mit 25W Super Fast ChargingSamsung Galaxy S20 Ultra* 6,9 Zoll QHD+ Infinity-O Display * Intelligente Quad-Kamera mit 108 MP und 100x Space Zoom * Ultra-Weitwinkel-, Macro- und 3D Tiefen-Kamera * 8K Videoaufnahme * 40MP Frontkamera * 5.000 mAh Akku mit 45W Super Fast Charging * 5G KonnektivitätZwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0037 2020-02-12/09:31