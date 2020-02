Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,48% 0,3 Prozent höher taxiert bei 13.673 Punkten. Das wäre ein neues Rekordhoch. Am Vortag hatte er die Bestmarke auf 13.668 Zähler nach oben geschraubt. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx +0,33% wird im Plus erwartet.Eine teils durchwachsene Berichtssaison, die Spannungen zwischen ...

