Die Hoffnung auf eine Entspannung bei der Coronavirus-Epidemie treibt den Dax weiter an. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen traten in den Hintergrund. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 13.673 Punkte und markierte erneut ein Rekordhoch.

