Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Covered Bonds sind erwartungsgemäß stark ins neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank.Mit neuen Bonds im Nominalwert von 27 Mrd. EUR hätten Emissionshäuser aus der Eurozone im Januar am Rekordwert von 2019 angeknüpft. Deutsche Pfandbriefbanken seien mit über 10 Mrd. EUR besonders stark vertreten gewesen. Banken von außerhalb der Eurozone seien dagegen mit 6,25 Mrd. EUR hinter dem Ergebnis aus dem Vorjahr zurückgeblieben. Alle Bonds seien sehr gut aufgenommen worden, zumal sich die EZB mit ihren Käufen stark auf den Primärmarkt konzentriert habe. Neben Ersatzkäufen für Fälligkeiten in Höhe von 3,7 Mrd. EUR habe die Notenbank ihr Portefeuille zusätzlich um den gleichen Betrag aufgestockt. Hohen Bedarf an gedeckten Anleihen hätten auch wieder Treasury-Abteilungen der Banken sowie echte Investoren gezeigt. Somit seien Covered Bonds auch im Nachgang im Sekundärmarkt gesucht geblieben. Im Februar habe die EZB nur 1,2 Mrd. EUR an Fälligkeiten zu ersetzen, aber dann werde auch die Neuemissionstätigkeit spürbar nachlassen. (Ausgabe Februar 2020) (12.02.2020/alc/a/a) ...

