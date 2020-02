Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schwächte sich gestern ab und unterschritt die Januar-Aufwärtstrendlinie, so die Analysten der Helaba.Das Chartbild auf Tagesbasis lasse weitere Verluste erwarten, zumal das Kursmomentum gen Süden gerichtet sei und die quantitativen Indikatoren weiter nachgeben würden. Eine wichtige Unterstützungszone würden die Analysten im Bereich 173,35 ausmachen. Hier lägen das 38,2%-Retracement der Januar-Aufwärtsbewegung sowie die 21- und 100-Tagelinien. Darunter würden Verluste bis in die Zone 173,09/22 drohen. Der erste Widerstand sei an der unterschrittenen Trendlinie bei 174,46 zu finden. Darüber würden die Analysten Hürden bei 174,65/69 und im Bereich 175,14/30 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 173,35 und 174,50. (12.02.2020/alc/a/a) ...

