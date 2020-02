Von Bojan Pancevski

WASHINGTON (Dow Jones)--Der umstrittene Telekomausrüster Huawei ist nach Angaben von US-Regierungsvertretern in der Lage, auf Mobilfunknetze auf der ganzen Welt zuzugreifen. Dies geschehe durch sogenannte "Hintertüren", die für die Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden vorgesehen sind, sagten mehrere US-Offizielle. Washington versucht vehement, seine Verbündeten davon überzeugen, Huawei beim Ausbau von 5G-Mobilfunknetzwerken auszuschließen.

Geheimdienstinformationen zeigten, dass Huawei diese geheim gehaltene Fähigkeit schon seit mehr als zehn Jahren besitzt. Huawei wies diese Anschuldigungen zurück.

Die USA haben diese Informationen bis Ende vergangenen Jahres unter Verschluss gehalten, um sie letztlich doch mit Verbündeten wie Großbritannien und Deutschland zu teilen, wie Vertreter der drei Länder sagten. Es war eine taktische Wende der USA, die in der Vergangenheit stets gesagt haben, dass sie ihren Standpunkt, dass Huawei die Sicherheit von Staaten gefährdet, nicht mit Beweisen unterlegen müssten.

Die US-Vertreter sagten, dass Huawei Telekomausrüstung baut, die dem Unternehmen ermöglicht, über diese Schnittstellen auf Netzwerke zuzugreifen, ohne das der Anbieter, für den die Ausrüstung gebaut wurde, dies weiß. Details, etwa wo Huawei ihrer Meinung nach diese Zugriffe durchführen kann, blieben sie schuldig. Andere Telekomausrüster hätten diese Fähigkeit nicht, sagten sie.

"Wir haben Beweise, dass Huawei die Fähigkeit hat, geheim auf sensible und persönliche Informationen in Systemen zuzugreifen, die das Unternehmen unterhält und auf der ganzen Welt verkauft", sagte der nationale US-Sicherheitsberater Robert O'Brien. "Huawei legt diesen verborgenen Zugriff seinen Kunden oder den Sicherheitsbehörden des jeweiligen Landes nicht offen", sagte ein weiterer hochrangiger US-Vertreter.

Die US-Vertreter lehnten eine Aussage dazu ab, ob die USA Huawei bei der Nutzung dieses Zugangs erwischt haben. Auch nannten sie keine Details zu dem genannten Zugriff durch die Hintertür, nur dass sie davon seit Beobachtungen im Jahr 2009 bei Aufbau von 4G-Netzwerken wussten.

Im vergangenen Monat hat Großbritannien trotz Drucks durch die Trump-Regierung entschieden, Huawei für den Ausbau von 5G zuzulassen, allerdings nicht in den Kernbereichen. Am Dienstag sagten britische Regierungsvertreter, dass die von den USA präsentierten Informationen nicht neu seien und bereits in ihre Analyse Eingang gefunden hätten.

Die USA beharren darauf, dass Huawei von der chinesischen Regierung zu Spionage- oder Sabotagezwecken genutzt werden könnte.

Huawei sagte, man habe nie für Peking spioniert und würde solcherlei Forderungen der chinesischen Regierung ablehnen. "Huawei hat nie etwas getan und wird nie etwas tun, das die Sicherheit von Netzwerken oder Kundendaten gefährden oder kompromittieren würde", teilte das Unternehmen mit. "Wir weisen diese jüngsten Anschuldigungen zurück. Es werden gegenstandslose Anschuldigungen wiederholt, ohne dass irgendwelche konkreten Beweise vorgelegt werden."

Ein hochrangiger Huawei-Vertreter wies den Eindruck zurück, Huawei könne so auf das Interface zugreifen, wie die USA es beschreiben. "Die Nutzung der Schnittstelle ist streng reguliert und kann nur von zertifiziertem Personal der Netzwerkbetreiber durchgeführt werden", sagte er. "Kein Huawei-Mitarbeiter darf auf das Netzwerk ohne die explizite Zustimmung des Netzwerkbetreibers zugreifen." Der Zugang ohne Genehmigung "ist extrem unplausibel und würde sofort entdeckt", fügte er hinzu.

In Deutschland will die Union auf einen Ausschluss von Huawei verzichten. In einem von der CDU/CSU-Fraktion am Dienstag beschlossenen Positionspapier heißt es, die neuen 5G-Netze müssten "höchsten Sicherheitsanforderungen genügen und höchste Ansprüche an Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität erfüllen". Ein Ausschluss des chinesischen Technikausrüsters Huawei wird darin nicht gefordert. Die SPD fordert dagegen ein Verbot von Huawei.

