Die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung des Cables unter 1,2850 scheint etwas an Schwung verloren zu haben, so die FX-Strategen der UOB-Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Das GBP wurde gestern zwischen 1,2895 und 1,2968 gehandelt, relativ nahe an unserer erwarteten Seitwärtshandelsrange von 1,2885/1,2965. Der NY Tagesschluss liegt auf der festen ...

