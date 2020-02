Autos fahren in der Regel gegen den Baum, Autokonzerne fahren dagegen gegen die Wand. In beiden Fällen kracht es; es kann ein Totalschaden werden, aber in der überwiegenden Zahl ist eine Reparatur aussichtsreich. Daimler fuhr zum dritten Mal gegen die Wand. Das erste Mal wollte E. Reuter aus Daimler einen Technologiekonzern machen und erwarb die pleiteverdächtige AEG und die rudimentäre MBB-Gruppe, ...

