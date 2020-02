Die Bluhm Weber Group, eine international tätige Unternehmensgruppe mit dem Kerngeschäft Kennzeichnungstechnik, mit Hauptsitz in Rheinbreitbach hat mittels der Weber Marking Systems SA in Belgien die belgische Noviq mit Sitz in Gingelom zum 1.1.2020 übernommen. Im Zuge dessen wurde gleichzeitig für Weber Marking Systems SA und Weber Marking Systems BV in den Niederlanden eine aufs Codieren spezialisierte Geschäftssparte geschaffen. Da Noviq bereits als Codier-Spezialist im Markt bekannt ist, heißt die neue Division Noviq Coding. In Belgien, den Niederlanden und Luxemburg übernehmen ab sofort Gerrie ...

