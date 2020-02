Bremen (ots) - Wladimir Klitschko zählte zu den beliebtesten und erfolgreichsten Profiboxern aller Zeiten. Bei seinem letzten Kampf Ende April 2017 gegen den Briten Anthony Joshua füllte er das Londoner Wembley Stadion mit sage und schreibe 90.000 Zuschauern. Nach seiner aktiven Boxkarriere hat er die Methode "F.A.C.E. the Challenge" entwickelt. Bei 3nach9 am Freitag, 14.2, um 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen verrät der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht, wie oft er heute noch mit Boxhandschuhen trainiert, und berichtet gemeinsam mit der CEO von "Klitschko Ventures" Tatjana Kiel, worauf Leistungssportler nach ihrem Karriereende besonders achten sollten.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: den Schauspieler Heiner Lauterbach und seine Frau Viktoria Lauterbach, den Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens, die Schauspielerin Mimi Fiedler, den Satiriker Torsten Sträter und die Extremsportlerin Anja Blacha.Musik: Marla Glen und BandViktoria und Heiner LauterbachMit 19 Jahren stand er erstmals auf der Bühne, seither sind seine Rollen durchweg von Erfolg gekrönt: Heiner Lauterbach. Unterstützt wird er dabei seit fast zwanzig Jahren von Ehefrau Viktoria. Nun ist der dreifache Vater auch Großvater geworden: Wie es sich anfühlt, einen Enkel zu haben, was das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist und wie sie es geschafft haben, erfolgreich ihre eigenen Wege zu gehen, verrät das Paar bei 3nach9.Dirk SteffensEr ist Wissenschaftsjournalist, Moderator und einer der bekanntesten Naturfilmer Deutschlands: Dirk Steffens. Der UN-Botschafter für Biodiversität ist weltweit unterwegs, um sich dem Artenschutz von Tieren und dem globalen Klimawandel zu widmen. Warum die Erde aktuell den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier erlebt und was die Buschbrände in Australien für langfristige Folgen haben werden, erklärt Dirk Steffens bei 3nach9.Mimi FiedlerMimi Fiedler ist eine Frau mit vielen Begabungen. Sie ist Entertainerin, Autorin, Interieur-Designerin, Fotografin und vor allem Schauspielerin. Die gebürtige Kroatin spielte in über siebzig Kinofilmen, TV-Filmen und Serien mit. Die meisten Zuschauer werden sie jedoch noch als Kriminaltechnikerin Nika Banovic aus dem Stuttgarter "Tatort" kennen. Bei 3nach9 spricht sie über ihre heimliche Hochzeit und das Glück des Älterwerdens.Torsten SträterLässige Mütze, lässiger Humor - die Markenzeichen des Komikers Torsten Sträter. Zahlreiche Kabarettpreise hat er für seine Programme bereits erhalten - mit Geschichten über Erziehung, E-Scooter, Bratwürste und die heilende Kraft der Musik. In welchem selbstgenähten Kostüm der gelernte Herrenschneider beim diesjährigen Karneval auftrumpft, wie Humor bei Depressionen helfen kann und warum seine aktuelle Tour eine Führung durch die Welt der Idiotie ist - erzählt Torsten Sträter bei 3nach9.Anja BlachaKennt Anja Blacha keine Angst? Die 29-jährige ist die erste Frau, die von der Küste der Antarktis allein und mit Skiern 1.400 Kilometer zum Südpol gelaufen ist. Warum sich die Extremsportlerin für diese Expedition entschieden hat und was sie während ihrer Tour durch Eis und Schnee erlebt hat, erzählt die gebürtige Bielefelderin bei 3nach9.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/4518209