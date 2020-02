One2One-Portal: Die individualisierte Schnittstelle zum Kunden Schüler brauchen andere Informationen und Angebote als junge Familien, eine Rentnerin benötigt einen einfacheren Portalzugang als ein Student: Mit dem neuen One2One-Portal bietet die Wilken Software Group jetzt die erste Portallösung auf dem Markt, die sich flexibel und rollenbasiert an die jeweilige Lebenssituation von Kunden und Interessenten anpassen lässt. "Für Versorgungsunternehmen reicht es nicht mehr aus, einmal jährlich über die Rechnung mit dem Kunden zu kommunizieren. Um Kunden langfristig zu binden, benötigen sie heute eine Vielzahl von Kontaktpunkten", beschreibt Daniel Paulmaier, verantwortlich für die strategische Produktentwicklung der Wilken Software Group, den Ansatz. Über ein Redaktionssystem ist das One2One-Portal einfach für die jeweiligen Kunden- und Interessentenprofile ausrichtbar, ohne dass Programmierkenntnisse nötig wären. Damit können Versorgungsunternehmen diese Anpassungen auch selbst vornehmen. Mit dem One2One-Portal wird die Kommunikation kundengerecht über alle Lebensphasen hinweg steuerbar: So können im Portal für Schüler beispielweise ÖPNV-Angebote oder saisonale Aktionen im Vordergrund stehen. Dem Studenten wird ein spezieller "Out-of-Area"-Tarif angeboten, um ihn als Kunden zu halten. Bei jungen Familien rückt beispielsweise die PV-Anlage für das künftige Eigenheim in den Vordergrund. Und für Rentner gibt es einen speziellen, barrierefreien Zugang zum Portal. In einem nächsten Schritt soll das One2One-Portal mit der Wilken E-Marketing Suite integriert werden, die ebenfalls eine profilierte One2One-Kommunikation unterstützt. Auf diese Weise können Versorgungsunternehmen künftig individualisierte Kampagnen über alle Kanäle hinweg umsetzen - vom E-Mail-Marketing über Social Media bis zum Kundenserviceportal. Flankiert wird dieses Angebot durch die Fachberatung aus der hauseignen Dialog-Marketing-Agentur, die die Marketingabteilungen bei der Erarbeitung der Inhalte für eine kundenzentrierte Kommunikation intensiv unterstützt und begleitet. So können die Potentiale der neuen One2One-Portale im Stadtwerk optimal und vor allem nachhaltig genutzt werden. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

February 12, 2020