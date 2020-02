Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wieder steigenden Aktienkurse haben den Anlegern am deutschen Staatsanleihenmarkt den Wind aus den Segeln genommen und die Kurse nach drei freundlichen Tagen wieder fallen lassen, so die Analysten der Nord LB.Die Brexit-Unsicherheit habe die britische Wirtschaft Ende 2019 ausgebremst. Das BIP habe zwischen Oktober und Dezember zum Vorquartal stagniert, wie das Statistikamt ONS mitgeteilt habe. Zum Vorjahresquartal sei es nur um 1,1% bergauf gegangen und damit so langsam wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Der private Konsum, der die Wirtschaft zuletzt angekurbelt habe, sei so schwach geblieben wie seit vier Jahren nicht mehr. Das monatelange Hickhack um den Brexit habe für Verunsicherung bei Firmen und Verbrauchern gesorgt. ...

