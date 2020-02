Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Risk Return -M- Fonds (ISIN DE000A2AMN84/ WKN A2AMN8) hat sich seit Auflage mit einem Gesamtertrag von rund 10,2% (Mehrertrag von 11,4% zum Geldmarkt) sehr gut geschlagen, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management.Nach einem holprigen Start 2017 habe sich das Mischfonds-Konzept insbesondere in den Jahren 2018 (+3,2%) und 2019 (+9,7%) deutlich vom Markt-Durchschnitt abheben können. Das Profil des Fondskonzepts als Zins- bzw. Renten-Ersatzanlage werde von immer mehr Anlegern entdeckt, was sich im steigenden Fondsvermögen widerspiegelt. Die oftmals zum Markt gegenläufige Fondsentwicklung liefere jedem Anleger hervorragende Diversifikationseigenschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...