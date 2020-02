FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3850 (3050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 980 (950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2325 (2185) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN INITIATES AB FOODS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 3125 PENCE - BERNSTEIN INITIATES BOOHOO WITH 'MARKET-PERFORM' - TARGET 330 PENCE - BERNSTEIN INITIATES NEXT PLC WITH 'MARKET-PERFORM' - TARGET 7000 PENCE - BERNSTEIN STARTS ASOS WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 2750 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 460 (470) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.37% TO 7527 (CLOSE: 7499.44) POINTS BY IG - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 595 (600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2050 (2110) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD) - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1860 (1850) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2230 (2150) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'ADD' - RBC CUTS DRAX GROUP TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 370 (420) PENCE - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1550 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2240 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (165) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (165) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS TALK TALK TELECOM TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 101 (107) PENCE - UBS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2000 PENCE - UBS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 367 (335) PENCE - 'NEUTRAL'



