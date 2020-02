Ceconomy hat angekündigt, seine Dividendenpolitik überprüfen zu wollen. Die Aktionäre waren in den vergangenen zwei Jahren leer ausgegangen.

Die kriselnde Elektronikhandelsholding Ceconomy macht ihren Aktionären nach zwei Jahren ohne eine Dividende Hoffnung auf Besserung. "Im Rahmen unseres laufenden Strategieprozesses überprüfen wir unsere Dividendenpolitik", sagte Konzernchef Bernhard Düttmann bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Düsseldorf laut Redetext.

"Wir streben grundsätzlich an, in Zukunft wieder eine Dividende zu zahlen." Ceconomy habe zwei Jahre in Folge auf eine Ausschüttung verzichtet: "Ich möchte ihnen versichern, dass dies kein Dauerzustand sein soll." Die Dividendenpolitik ...

