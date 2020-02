Gelnhausen (ots) - Denken Sie sich gesund - mit den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung! Was ist dran am vielzitierten positiven Denken? Lohnt sich die Reise nach Lourdes, wenn man mit einer schweren Diagnose konfrontiert ist? Ist Demenz ein unausweichliches Schicksal oder können wir Alzheimer und Co. verhindern? Helfen Hypnose, Meditation und mentales Training wirklich gegen Allergien, Migräne und Krebs?Der promovierte Neurobiologe Dr. Marcus Täuber greift das Thema "Selbstheilung" in seinem vierten Buch "Gedanken als Medizin" auf. Sein Fazit: Unser Kopf ist eng mit Immunabwehr, Entzündungen, Hormonen und Muskelspannung verbunden. Wir können mit unserem Denken den Verlauf chronischer Erkrankungen verändern.Das neue Buch "Gedanken als Medizin. Wie Sie mit den Erkenntnissen der Hirnforschung die mentale Selbstheilung aktivieren" (ISBN: 978-3-99060-152-5) führt die Leserinnen und Leser auf eine packende Entdeckungsreise rund um Gehirn, Gedanken und Gesundheit.Der Buchautor Dr. Marcus Täuber ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien sowie der Donau Universität Krems und Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien. Als gefragter Trainer für mentale Stärke auf wissenschaftlicher Basis setzt er neue Maßstäbe in Business, Gesundheit und Persönlichkeit und gilt als einer der Besten seines Faches. Durch seine Mentaltipps auf Radio Wien ist er bereits einem größeren Publikum bekannt.Pressekontakt:Presse für Autoren und BücherHauke WagnerAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren, Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/4518307