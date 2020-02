Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden insgesamt vier Emissionen im Gesamtvolumen von EUR 2,25 Mrd. am Primärmarkt platziert, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Den Start hätten die französische La Banque Postale sowie die deutsche Santander Consumer Bank bereits vergangene Woche Mittwoch markiert. La Banque Postale habe erfolgreich eine Transaktion (ISIN FR0013482890/ WKN A28TEX) im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 15 Jahren platziert. Dabei habe es sich um den bereits sechsten Deal im laufenden Jahr aus Frankreich gehandelt, der mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren emittiert worden sei, wohingegen lediglich drei Bonds mit kürzeren Laufzeiten (AXA, BPCE, CRH) an den Markt gebracht worden seien. Nachdem der Bond zunächst mit einer Guidance von ms +9 Bp in die Vermarktung gegangen sei, habe das finale Pricing 2 Basispunkte enger bei ms +7 Bp (Rendite: 0,331%) gelegen. 80% des Emissionsvolumens seien dabei an Investoren aus Frankreich (41,5%) und der DACH-Region (38,7%) gegangen. Mit Blick auf die Investorenart hätten neben Central Banks/OI (35,5%) laufzeitbedingt Käufer aus dem Segment Insurances & Pension Funds (28,3%) dominiert, gefolgt von Asset Managern (23,7%) und Banken (12,1%). ...

