Die Reserve Bank of New Zealand ließ heute die Zinssätze unverändert, signalisierte aber, dass in diesem Jahr keine Zinssenkung anstehe. Der NZD konnte aufwerten und setzt seinen Aufwärtstrend gegenüber anderen wichtigen Währungen fort. NZDUSD notiert 1% höher und nähert sich der 200-Tage-Linie (0,6490). Der heutige Anstieg wird auch durch die verbesserte Situation am Anleihenmarkt unterstützt. Der Renditespread zwischen den neuseeländischen und US-amerikanischen Anleihen hat sich in letzter Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...