Unterföhring (ots) -- Das neue Sky Original "ZeroZeroZero" nach dem Bestseller vonRoberto Saviano von den "Gomorrha"-Machern ab 26. März- Die dritte Staffel des HBO-SciFi-Megahits "Westworld" jetzt mitAaron Paul ("Breaking Bad") ab 30. März- Die Mystery-Thrillerserie "The Outsider" nach Stephen King ab20. März auch auf Deutsch- Weitere Top-Serien: die deutsche SciFi-Serie "Spides" ab 3. Märzüber SYFY, die zweite Staffel von "Andere Eltern" ab 12. Märzüber TNT Comedy und die 8. Staffel von "Suits" ab 3. März überUniversal TV- Zahlreiche Filmhits wie "Spider-Man: Far From Home", "Men inBlack: International", "Godzilla: King of the Monsters" alsexklusive Premieren 12. Februar 2020 - Der März wird spannend. Mit zahleichen neuen Film- und Serien-Hits als exklusive Premieren auf Sky Ticket. Mit dem brandneuen Sky Original "ZeroZeroZero" macht das Team von "Gomorrha" einen weiteren aufsehenerregenden Bestseller von Roberto Saviano zur Serie. Und zeigt den weltweiten Kokainhandel auf schockierende Weise. Ab 26. März bei Sky Ticket. Nur vier Tage später wird mit der dritten Staffel von "Westworld" eine der aktuell größten HBO-Serienproduktionen endlich fortgesetzt. Jetzt steigt auch noch Aaron Paul ("Breaking Bad") in die mysteriösen Geschehnisse um die Roboter-Freizeitparks und Dolores ein, die am Ende der letzten Staffel in die reale Welt fliehen konnte. Ebenfalls von HBO ist die mitreißende Thrillerserie "The Outsider" nach Stephen King um einen Mord an einem Jungen. Sie startet nun auch in der synchronisierten Fassung am 30. März auf Sky Ticket.Serien-Fans können sich außerdem auf die erste Staffel der deutschen SciFi-Serie "Spides" ab 3. März über SYFY und auf die zweite Staffel des Komödienerfolgs "Andere Eltern" ab 12. März über TNT Comedy freuen. Und die 8. Staffel von "Suits" gibt es über Universal TV ab 3. März auf Sky Ticket.Die exklusiven Filmneustarts auf Sky Ticket im März sind riesig: "Godzilla: King of the Monsters" setzt das Reboot der legendären Monsterechse fort und ist ab 12. März abrufbar. Tom Holland muss als Spinnenheld in "Spider-Man: Far From Home" Europa retten, ab 20. März exklusiv bei Sky Ticket. In "Men in Black: International" blitzdingsen sie endlich wieder. Chris Hemsworth und Tessa Thompson sind als neue supergeheime Alien-Agenten ab 27. März im Einsatz.Weiter exklusiv bei Sky Ticket laufen viele aktuelle Blockbuster wie "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", "Der Junge muss an die frische Luft", "Bohemian Rhapsody", "Der Grinch" und "Aquaman".Die neuen Sky Ticket Highlights im März:Serien & Dokumentationen:- Suits S8 (ab 3.3.) - Universal TV- Spides S1 (ab 5.3.) - SYFY- The Good Doctor S3.2 (ab 10.3.)- A Million Little Things S1 (ab 10.3.) - Fox- Andere Eltern S2 (ab 12.3.) - TNT Comedy- Unser Kosmos: Die Reise geht weiter S2 (ab 15.3.) - Nat Geo- Drohnen - Gefahr von oben (ab 17.3.) - Spiegel TV Wissen- The Outsider S1 (ab 20.3.)- Snakes on the City S6 (ab 20.3.) - Nat Geo Wild- Inside the Factory S1 (ab 24.3.) - Spiegel TV Wissen- ZeroZeroZero S1 (ab 26.3)- Alaskan Bush People S5 (ab 26.3.) - Discovery- Die Kultschrauber S1 (ab 27.3.) - Spiegel TV Wissen- Westworld S3 (ab 30.3.) Filme:- Dragged Across Concrete (ab 1.3.)- Der goldene Handschuh (ab 4.3.)- Radio Silence (ab 6.3.)- Little Monsters (ab 7.3.)- Thicker Than Water (ab 11.3.)- Godzilla: King of the Monsters (ab 12.3.)- Drei Schritte zu dir (ab 14.3.)- Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück (ab 15.3.)- Breakthrough - Zurück ins Leben (ab 18.3.)- Spider-Man: Far From Home (ab 20.3.)- Little (ab 21.3.)- Paradise Hills (ab 23.3.)- Men in Black: International (ab 27.3.)- Stan & Ollie (ab 28.3.) Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 