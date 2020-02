Die Kraft der Aloe Vera für geschmeidiges Haar

2019 sind Herbal Essences und die Königlichen Botanischen Gärten, Kew eine Partnerschaft eingegangen, um modernste botanische Wissenschaft in das Sortiment der Herbal Essences PURE:renew Produkte einzubringen. Kew ist eines der weltweit führenden Institute im Bereich Botanik und hat Herbal Essences als erster globaler Haarpflegemarke die Qualität ihrer pflanzlichen Inhaltsstoffe bescheinigt.Ab sofort wird das Sortiment um die Herbal Essences PURE:renew Aloe Kollektion ergänzt. Sie besteht aus drei sulfatfreien Shampoos und drei Pflegespülungen in den Varianten Aloe Hanf, Aloe Bambus und Aloe Mango. Sie enthalten einen antioxidativen Komplex aus Histidin, sechsmal stärker konzentrierter Aloe Vera1 und Seetang. Die feuchtigkeitsspendende Aloe Vera ist handgepflückt und stammt aus nachhaltigem Anbau. Vervollständigt wird die Kollektion von drei neuen Haarölen, die Aloe Vera mit Kokosnuss, Hanfsamenöl oder Arganöl kombinieren für revitalisiertes, glänzendes und traumhaft duftendes Haar. Auf den Produkten der PURE:renew Aloe Kollektion ist nun auch das PETA Cruelty-Free-Logo ausgelobt, denn seit Februar 2019 ist Herbal Essences von PETA weltweit als tierversuchsfrei zertifiziert. Zusätzlich sind die Shampooflaschen 100 recycelbar und enthalten 25 Rezyklat2

Aloe Vera: ein echter Alleskönner

Aloe Vera ist eine Heilpflanze, von der es mehr als 300 Arten gibt. Experten der Königlichen Botanischen Gärten, Kew haben mittels botanischer Fingerabdrücke verifiziert, dass die Aloe, die in Herbal Essences PURE:renew Aloe verwendet wird, qualitativ hochwertig und reich an Polysacchariden ist also den Inhaltsstoffen, die die Regeneration des Haars unterstützen. Darüber hinaus ist Aloe Vera reich an Vitaminen A, C und E sowie B12 und essenzieller Feuchtigkeit. Unsere Aloe Kollektion hilft, das Haar zu revitalisieren und zu beleben. Die neue PURE:renew Aloe Shampoos und Pflegespülungen enthalten einen antioxidativen Komplex aus Histidin und sechsmal höher konzentrierter Aloe Vera1 und Seetang, der dabei hilft, brüchiges Haar widerstandsfähiger zu machen und vor neuen Haarschäden zu schützen.

Die sulfatfreien Shampoos und die Pflegespülungen sind in drei Varianten erhältlich:

Aloe Hanf hilft, Haarschäden zu reparieren 3 und das Haar zu glätten, gegen Frizz

hilft, Haarschäden zu reparieren und das Haar zu glätten, gegen Frizz Aloe Mango - Schutz für coloriertes Haar und mehr Glanz

- Schutz für coloriertes Haar und mehr Glanz Aloe Bambus - stärkt das Haar und versorgt es mit Feuchtigkeit

Drei neue Haaröle ergänzen die Kollektion in Form einer 2-Phasen-Leave-in-Pflege für länger anhaltende Ergebnisse:

Kokosnuss Aloe - für mehr Feuchtigkeit

- für mehr Feuchtigkeit Hanfsamenöl Aloe gegen Frizz

gegen Frizz Argan Aloe gegen Haarschäden

Handgepflückte Aloe Vera

Die in Herbal Essences verwendete Aloe Vera stammt von von Aloecorp in Taumalipus, Mexiko. Dort wird sie nachhaltig angebaut, unter fairen Arbeitsbedingungen handgeerntet immer maximal drei Blätter auf einmal und vor Ort verarbeitet. So wird die beste Qualität und Wirksamkeit garantiert.

Herbal Essences ist seit Februar 2019 von PETA weltweit als tierversuchsfreie Marke zertifiziert. Auf den Produkten der neuen PURE:renew Aloe Kollektion, die ab sofort im Handel erhältlich ist, ist nun auch das PETA Cruelty-Free-Logo ausgelobt. Doch Herbal Essences ist nicht nur tierversuchsfrei, sondern auch nachhaltig: Die Shampooflaschen sind 100 recycelbar und enthalten 25 Rezyklat2

Die Herbal Essences PURE:renew Aloe Shampoos und Pflegespülungen

Aloe Hanf - Repair Smooth

Aloe Mango - Schutz für coloriertes Haar Glanz

Aloe Bambus Stärke Feuchtigkeit

Herbal Essences PURE:renew Aloe Shampoos 225 ml, 2,95 UVP4

Herbal Essences PURE:renew Aloe Pflegespülungen 180 ml, 2,95 UVP4

Die Herbal Essences PURE:renew Aloe Haaröle

Kokosnuss Aloe - für mehr Feuchtigkeit

Hanfsamenöl Aloe gegen Frizz

Argan Aloe gegen Haarschäden

Herbal Essences PURE:renew Aloe Haaröle 100 ml, 5,99 UVP4

Über PETA

PETA (People for Ethical Treatment of Animals) wurde 1980 gegründet und hat sich von Beginn an der Etablierung und Verteidigung von Tierrechten verschrieben. PETA ist eine internationale gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Norfolk, Virginia, mit weltweiten Niederlassungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter peta.org.

Über die Königlichen Botanischen Gärten, Kew

Die Königlichen Botanischen Gärten, Kew, glauben an eine Welt, in der Pflanzen und Pilze verstanden, respektiert und täglich gefeiert werden weil unser Leben von ihnen abhängt. Kew nutzt die Kraft der Wissenschaft und die reiche Vielfalt ihrer umfangreichen Sammlungen und Gärten, um Wissen, Inspiration und Verständnis dafür zu teilen, warum Pflanzen und Pilze für jeden von Bedeutung sind. Die Königlichen Botanischen Gärten, Kew beherbergen über 30.000 verschiedene Pflanzen- und Samenarten aus der ganzen Welt. Hier feiern Wissenschaftler die Biodiversität und den Pflanzenreichtum der Erde und machen ihn für alle zugänglich.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette, Head Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olaz, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

1 Im Vergleich zu Herbal Essences PURE:renew.

2 Verschlusskappe ausgenommen.

3 Schäden an der Haaroberfläche werden geglättet.

4 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005393/de/

Contacts:

P&G Beauty Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com



Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf

Tammy Graetz, Tel.: 0211 585 886 197, E-Mail: tammy.graetz@brandzeichen-pr.de