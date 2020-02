Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Autohändler in Deutschland haben im vergangenen Jahr trotz eines Umsatzanstiegs nur stagnierende Renditen verbuchen können und bleiben bei den Erwartungen für dieses Jahr bescheiden. Die Umsatzrendite verharrte nach Berechnungen des Spitzenverbands der Autohändler (ZDK) bei 1,3 Prozent während der Umsatz im Kfz-Gewerbe im Jahr 2019 um 4 Prozent auf rund 186 Milliarden Euro anstieg.

Der höhere Umsatz sei zum Teil jedoch darauf zurückzuführen, dass viele Hersteller und Importeure ihre Händler insbesondere zum Jahresende gedrängt hätten, wegen der Verschärfung der Kohlendioxid-Flottengrenzwerte zahlreiche Tageszulassungen vorzunehmen, um drohende Strafzahlungen an die Europäische Union zu vermeiden.

Für den Handel bedeute dies eine "zusätzliche Last" für das Jahr 2020. "Diese Tendenz droht sich auch in diesem Jahr fortzusetzen", erklärte Jürgen Karpinski, Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).

Der Verband machte für die magere Umsatzrendite auch die geringeren Serviceumsätze und einen leichten Rückgang bei den privaten Neuzulassungen verantwortlich. Zudem habe die Mobilitätswende Auswirkungen gehabt.

"Die Anforderungen der Hersteller und Importeure an die Autohäuser steigen nicht zuletzt aufgrund der Transformation hin zur Elektromobilität", so Karpinski. Der Umsatz im Neuwagenhandel mit Pkw sei um 10,5 Prozent auf rund 73,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Als Hauptgrund dafür wurde der um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegene durchschnittliche Neuwagenpreis 33.580 Euro genannt. Vergangenes Jahr gab es in der gesamten Republik 36.600 Kfz-Betriebe und damit 150 weniger als im Jahr 2018. Die Betriebe beschäftigten 439.000 Mitarbeiter, ein Rückgang um 0,5 Prozent.

Für Subvention von Ladesäulen und gegen Tempolimit

Mit Blick auf die Mobilitätswende hin zu Elektroautos forderte der ZDK, dass Autohäuser und Kfz-Werkstätten finanzielle Förderung erhalten sollten, wenn diese öffentlich zugängliche Ladesäulen für E-Fahrzeuge schafften.

Hier kritisierte Karpinski, dass die zuständige Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) erste Förderanträge von Autohäusern abgelehnt hätten. Die BAV hätte die Entscheidung damit begründet, dass sich die Autohändler bereits gegenüber den jeweiligen Herstellern ihrer Marken dazu verpflichtet hätten, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge zu errichten und dass mit der Gewährung von Fördermittel für Ladeeinrichtungen daher gegen das haushaltsrechtliche Subsidiaritätsprinzip verstoßen würde.

ZDK sieht dies allerdings anders. "Entscheidend muss sein, ob der Betrieb auf eigene Kosten eine im öffentlichen Interesse liegende Ladeeinrichtung bereitstellt", so Jürgen Karpinski. "Die Ablehnungsgründe sind weder uns noch einem kleinen oder mittelständischen Betrieb begreiflich zu machen."

Die Autohändler stellten sich in der Klimaschutzdebatte zudem gegen ein generelles Tempolimit. Nach Sicht des ZDK reiche auf Autobahnen die gültige Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer aus. Denn die "reale Durchschnittsgeschwindigkeit" liege dort nach wissenschaftlicher Begutachtung bei 117 km/h, so Karpinski.

