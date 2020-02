Bremen (ots) - Ein flexiblerer Einsatz des vorhandenen Personals bei gleichbleibender Qualität kann helfen, die Versorgungslücken in der Bremer Altenpflege zu schließen. Darauf weist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in der aktuellen Diskussion um die Arbeit der Wohn- und Betreuungsaufsicht (Heimaufsicht) hin. "Belegungsstopps verschlimmern nur die Situation von Pflegebedürftigen und ihren Familien, weil deren Versorgungsbedarf weiter unerfüllt bleibt. Politik und Behörden müssen den Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit geben, das vorhandene Personal flexibler einzusetzen", fordert der Bremer bpa-Landesvorsitzende Sven Beyer.



Auch wenn sich die Wohn- und Betreuungsaufsicht derzeit vor allem auf Anlassprüfungen konzentriere, sei die Prüfung der Qualität in Pflegeeinrichtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen gewährleistet. Schließlich bestehe ein Austausch zwischen den Prüfinstanzen, so Beyer.



"Land und Pflegekassen haben die Pflicht, die pflegerische Versorgung zu sichern. Da trotz des Anstiegs der Beschäftigtenzahl in der Altenpflege in Bremen um 15,8 Prozent die Nachfrage durch eine alternde Gesellschaft schneller steigt, muss dies durch einen klugen und flexiblen Personaleinsatz ausgeglichen werden." Starre Fachkraft- und Präsenzquoten behinderten die Einrichtungen aber dabei, attraktive Arbeitsbedingungen und die Versorgung möglichst vieler pflegebedürftiger Menschen miteinander in Einklang zu bringen, so der bpa-Landesvorsitzende, der hinzufügt: "Die Fachkräfte müssen sich darauf konzentrieren können, ihre hohe Qualifikation gezielt einzusetzen. Dabei sollten sie von möglichst vielen Assistenzkräften unterstützt werden. Das macht die Arbeit in der Pflege attraktiver, sichert die Qualität der Versorgung und stärkt ein breites Angebot für die pflegebedürftigen Menschen in Bremen."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 100 in Bremen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.



