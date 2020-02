eToro Deutschlandschef Dennis Austinat im Gespräch mit Kryptoszene.de über risikoreiche CFDs, die Finanz-Revolution und aktuelle Kurstreiber Regulatorik, Krypto-Nachrichten und makroökonomische Entwicklungen die wichtigsten Kurstreiber Wir befinden uns erst am Anfang der Finanz-Revolution Man sollte maximal 5-10 Prozent seines Kapitals in Kryptowährungen investieren In fünf Jahren könne man rund um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...