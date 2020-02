Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider hat von der Union eine Aufgabe ihrer Haltung verlangt, eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ebenso wie mit der AfD auszuschließen. "Ich kann der Union nur anraten, die Gleichsetzung der AfD und Linkspartei nicht nur zu überdenken, sondern zu beenden", sagte Schneider zu Journalisten in Berlin.

Man müsse nicht nur historisch, sondern "auch in der Frage, was aus diesem Land werden soll, schon unterscheiden, welche Grundpositionen da vertreten werden", forderte er. "Ich wäre froh, sie würden dies nicht nur in Thüringen bei der anstehenden Ministerpräsidentenwahl berücksichtigen, sondern auch im Bundestag zu einem anderen Umgang kommen." Dies gelte zum Beispiel für interfraktionelle Anträge.

Für Thüringen mahnte der aus dem Bundesland stammende SPD-Parlamentsgeschäftsführer dazu, "dass man hier nicht taktisch verhandelt, sondern in Thüringen zu Neuwahlen kommt, und das so zügig wie möglich". Die Wähler müssten die Chance haben, das Geschehene zu bewerten. Bis dahin sei es das Ziel, zu einer "kurzfristig handlungsfähigen Regierung" unter Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu kommen, sagte Schneider.

Zuvor hatte bereits der frühere brandenburgische CDU-Landesvorsitzende, Ingo Senftleben, die Haltung seiner Partei kritisiert, eine Zusammenarbeit mit AfD und Linker gleichermaßen auszuschließen. Die Linke mache in Ostdeutschland "eine pragmatischere Politik" als in Bund, betonte er im Deutschlandfunk. Der neue Ostbeauftragte der Regierung, der sächsische CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, bekräftigte aber den vom Parteitag betroffenen Unvereinbarkeitsbeschluss. Dieser gelte "auch für die Landesebene und damit auch für Thüringen", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 07:07 ET (12:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.