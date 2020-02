DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.371,60 +0,42% +4,35% S&P-500-Future 3.371,25 +0,32% +4,26% Euro-Stoxx-50 3.845,50 +0,51% +2,68% Stoxx-50 3.517,54 +0,31% +3,36% DAX 13.735,35 +0,79% +3,67% FTSE 7.525,98 +0,35% -0,57% CAC 6.080,13 +0,42% +1,71% Nikkei-225 23.861,21 +0,74% +0,86% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,13 -0,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,70 49,94 +1,5% 0,76 -16,6% Brent/ICE 55,18 54,01 +2,2% 1,17 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.566,95 1.567,60 -0,0% -0,65 +3,3% Silber (Spot) 17,57 17,65 -0,4% -0,08 -1,6% Platin (Spot) 965,85 971,95 -0,6% -6,10 +0,1% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,8% +0,02 -6,9%

Am Ölmarkt profitieren die Ölpreise weiter von der Entspannung um den Coronavirus. Der Preis für die europäische Sorte Brent steigt um 2,2 Prozent auf 55,15 Dollar. Der Goldpreis zeigt sich indessen kaum verändert bei 1.566 Dollar je Feinunze.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Hauptthema ist weiter, dass die Coronavirusepidemie zunehmend entspannter gesehen wird angesichts sinkender Neuansteckungen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,4 Prozent zu. Investoren rechnen damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen weitgehend regional begrenzt bleiben werden und die globale Konjunktur dank eingeleiteter Stimulierungsmaßnahmen nicht nachhaltig belastet wird. Gut kommen in dem Zusammenhang Aussagen von US-Notenbankern an, die so interpretiert werden, dass die Fed zu Maßnahmen bereit ist, sollten sich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen. Im Handelsverlauf findet die Anhörung des US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats statt. Am Vortag hatte Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort gestanden und dabei gesagt, dass die Notenbank genau beobachte, ob der Ausbruch des Coronavirus das Potenzial habe, Störungen der Weltwirtschaft auszulösen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Rekordjagd an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Mittwoch fort. Die Börsianer setzen auf Stimulierungsmaßnahmen von Notenbanken zur Abmildung der Auswirkungen des Coronavirus. Der DAX wird vor allem angetrieben von Kursgewinnen der schwer gewichteten Autoaktien. Der Stoxx-600-Sektorindex ist mit plus 3 Prozent der größte Branchengewinner. Auslöser sind Aussagen von BMW, die Produktion in China am kommenden Montag wieder aufnehmen zu wollen. BMW legen um 3,7 Prozent zu, VW um 2,8 Prozent, Daimler um 3,1 Prozent und Conti um 4,5 Prozent. Nach dem Zahlenausweis bei Jenoptik geht es für die Aktie um 5,7 Prozent nach oben. Jenoptik hat im vergangenen Jahr von einer guten Nachfrage aus der Chipausrüstungsindustrie und von Akquisitionen profitiert. Für das laufende Jahr wird weiteres Wachstum angekündigt. Im erwarteten Rahmen sind die Zahlen des Autozulieferers Norma Group ausgefallen. Die Norma-Aktie legt auch im Sog der festeren Kurse in der Autobranche um 5,4 Prozent zu. Kering legen um 1,9 Prozent zu. Hier sind besonders die Gucci-Zahlen sehr stark ausgefallen. Die Kurse der Wettbewerber legen ebenfalls zu, Hugo Boss um 1,3, LVMH um 0,5 und Burberry um 0,7 Prozent. Als besser als erwartet werden die Zahlen des Bierbrauers Heineken bezeichnet, für die Aktie geht es um 5,7 Prozent nach oben. Auf Enttäuschung stoßen die Zahlen von ABN Amro. Die Aktie verbilligt sich um 5,8 Prozent. Bei Akzo Nobel sind Umsatz und Margen laut Marktteilnehmern innerhalb der erwarteten Spannen ausgefallen. Bei den Rohstoffkosten warte Akzo mit einem freundlichen Ausblick auf. Der Kurs legt um 4,0 Prozent zu. Telekom Austria legen nach den Quartalszahlen um 1,8 Prozent zu. Operativ sei es gut gelaufen, heißt es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:45 Di, 18:04 % YTD EUR/USD 1,0913 -0,06% 1,0913 1,0919 -2,7% EUR/JPY 119,98 +0,09% 119,94 119,90 -1,6% EUR/CHF 1,0639 -0,13% 1,0652 1,0658 -2,0% EUR/GBP 0,8410 -0,21% 0,8417 0,8435 -0,6% USD/JPY 109,95 +0,14% 109,90 109,80 +1,1% GBP/USD 1,2976 +0,15% 1,2966 1,2944 -2,1% USD/CNH (Offshore) 6,9697 -0,01% 6,9674 6,9709 +0,1% Bitcoin BTC/USD 10.318,00 +0,82% 10.472,50 10.263,75 +43,1%

Am Devisenmarkt zeigt sich das Pfund fester. Die Analysten der Danske BAnk verweisen auf die am Dienstag vorgelegten "anständigen" Daten zum britischen Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal. Das Pfund notiert aktuell bei 1,2977 Dollar nach 1,2966 am Dienstagabend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich hat sich das Börsengeschehen am Mittwoch an den Märkten in Ostasien und Australien präsentiert. Meldungen rund um das Coronavirus wurden weiter aufgesogen. Stützend wirkte dabei, dass die Zahl der Neuinfizierten rückläufig ist. Derweil hat die Regierung in Peking nochmals hochrangige regionale Repräsentanten für die Epidemie mit verantwortlich gemacht und ihrer Posten enthoben. Die Maschinenbauaufträge in Japan brachen gegenüber dem Vorjahr um über ein Drittel ein, was aber die Marktteilnehmer kaum beeinflusste. Softbank haussierten um knapp 12 Prozent. Hintergrund war die Kursexplosion bei Sprint um 73 Prozent an der Wall Street, nachdem das zuständige US-Gericht grünes Licht für die Fusion mit T-Mobile US gegeben hatte. Der knapp 85-prozentige Anteil von Softbank an Sprint steigerte den Wert der Japaner um 13 Milliarden Dollar. In Südkorea die Berichtssaison im Fokus, die einige Aktien wegen besserer Ausblicke nach oben trieb. Auch Daten, die ein solides Jobwachstum zeigten, sorgten für gute Stimmung. Die Samsung-Aktie verteuerte sich um 1 Prozent, nachdem der Elektronikkonzern sein neues 5G-fähiges Handymodell Galaxy S20 sowie ein faltbares Gerät vorgestellt hatte. An den chinesischen Börsen stützte, dass Peking die wegen der Coronaepidemie verfügte Schließung von Betrieben teilweise wieder aufgehoben hat.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zur Wochenmitte leicht zurück. Weiterhin wird auf die Entwicklung bei den Finanzwerten geschaut. Die Swapspreads der iBoxx Banken-Indizes engten sich am Dienstag wieder leicht ein, die größte Einengung verzeichnete dabei das Ländersegment Italien. Auf Ebene einzelner Anleihen zählte jüngst die Deutsche Bank zu den größten Gewinnern. Hier beobachteten die Credit-Strategen der DZ Bank Spread-Einengungen zwischen 3 und 6 Basispunkten. Dabei könnte neben den vergleichsweise immer noch hohen Spread-Niveaus die erfolgreiche Platzierung einer Kernkapitalanleihe geholfen haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF baut Fabrik für E-Auto-Batteriematerialien in der Lausitz

BASF siedelt seine Produktion von Batteriematerialien für Elektroautos in Europa an seinem Standort in Schwarzheide in der Lausitz an. Bis 2022 werde dort eine Anlage für nach Kundenwünschen konfektionierte Kathodenmaterialien entstehen, teilte der Chemiekonzern mit. Material für bis zu 400.000 reine E-Autos jährlich soll die Anlage anfänglich produzieren können, damit fällt sie um ein Drittel größer aus als anfänglich vorgesehen.

Ceconomy-CEO: Dividendenausfall soll kein Dauerzustand sein

Ceconomy-CEO Bernhard Düttmann hat gegenüber den Aktionären des Düsseldorfer Elektronikeinzelhändlers bekräftigt, das Unternehmen sei auf Kurs bei der Restrukturierung und im Plan für die anvisierten Jahresziele. Den Aktionären, die seit der Gründung des Unternehmens Mitte 2017 noch nie eine Dividendenzahlung erhalten haben, stellte Düttmann Besserung in Aussicht. Ob bereits im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September möglicherweise erstmals eine Ausschüttung an die Aktionäre drin sein könnte, ließ er offen.

Jenoptik steigert Marge und strebt 2020 weiteres Wachstum an

Jenoptik hat im vergangenen Jahr von einer guten Nachfrage aus der Chipausrüstungsindustrie und von seinen im Vorjahr durchgeführten Akquisitionen profitiert. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mitteilte, legte die Marge 2019 deutlich zu. Der Auftragseingang war zwar im Gesamtjahr rückläufig, nach einer guten Entwicklung im Schlussquartal ist der Vorstand aber zuversichtlich und peilt für das laufende Jahr weiteres Wachstum für den Jenoptik-Konzern an.

Automobilkonjunktur beschert Norma deutliche Margenrückgang

Die schwächelnde Automobilbranche hat der Norma Group im vergangenen Jahr einen deutlichen Ergebnis- und Margenrückgang eingebrockt. Wie das Maintaler SDAX-Unternehmen mitteilte, lagen die Hauptursachen in geringer als geplanten Produktions- und Absatzzahlen im Automobilbereich. Außerdem schlugen Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Einführung eines ERP-Systems an einem Standort in Lateinamerika zu Buche. Vor allem das Schlussquartal war schwach.

ABN Amro leidet unter Zinsniveau und Kreditwertberichtigungen

Die niederländische Bank ABN Amro hat sowohl vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2019 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Das niedrige Zinsniveau und Kreditwertberichtigungen im Bereich Corporate & Institutional Banking (CIB) belasteten das Ergebnis. Die Aktionäre bekommen nun eine niedrigere Schlussdividende von 0,68 Euro statt vorher 0,80 Euro je Aktie.

Ahold Delhaize übertrifft Markterwartungen

Der Lebensmitteleinzelhändler Ahold Delhaize hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Nettogewinn stieg in den 13 Wochen per 29. Dezember auf 544 Millionen von 517 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz nahm um 3,1 Prozent auf 17,38 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit einem Gewinn von 519 Millionen und einem Umsatz von 17,26 Milliarden Euro gerechnet.

Akzo Nobel verdient weniger - Sparziel gilt weiter

Der Anbieter von Farben Akzo Nobel hat im vierten Quartal 2019 deutlich weniger verdient. Im Schlussquartal 2018 hatte ein Sonderertrag das Ergebnis aufgebläht. Operativ kam das Unternehmen dank Margenmanagement und Sparmaßnahmen besser voran. Für das erste Halbjahr 2020 erwartet Akzo Nobel einen mäßig günstigen Einfluss der Rohmaterialkosten.

Angry-Birds-Produzent Rovio schockiert mit Verlust

Der finnische Videospiele-Entwickler Rovio Entertainment ist im vierten Quartal überraschend in die Verlustzone gerutscht. Geschuldet ist dies Ausgaben für das Anwerben neuer Spieler sowie Kosten für den Cloud-basierten Spiele-Streamingdienst Hatch. Investoren reagierten schockiert, die Aktie brach um rund 20 Prozent ein.

Heineken wächst stärker als erwartet

Der Brauereikonzern Heineken hat 2019 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als am Markt erwartet. Für 2020 plant das Unternehmen mit einem organischen Wachstum des bereinigten operativen Gewinns im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Auswirkungen des Coronavirus auf das Geschäft könne man derzeit nicht abschätzen, hieß es von der zweitgrößten Brauerei der Welt.

Singapurs größte Bank DBS evakuiert Mitarbeiter nach Coronavirus-Fall

Singapurs größte Bank, die DBS Group Holdings, hat nach einer bestätigten Infektion eines Mitarbeiters mit dem Coronavirus ihre Beschäftigten aus ihrer Zentrale vorsorglich umquartiert. "Als Vorsichtsmaßnahme (...) haben wir sichergestellt, dass alle Mitarbeiter auf der betroffenen Etage im Marina Bay Financial Centre Tower 3 die Räumlichkeiten verlassen haben, um von zu Hause aus zu arbeiten", teilte die DBS in einer Erklärung mit. In einem Memo in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, sprach die Bank von insgesamt 300 betroffenen Mitarbeiter in der 43. Etage.

Softbank vermeidet Verlust trotz schwachem Vision-Fonds

Der Technologiefonds Vision hat dem japanischen Softbank-Konzern im dritten Quartal einen massiven Gewinneinbruch beschert. Allerdings schnitt der japanische Technologiekonzern besser ab als erwartet, Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet. Der Nettogewinn sackte im dritten Geschäftsquartal per Ende Dezember um 92 Prozent auf 55,04 Milliarden Yen ab, umgerechnet 459 Millionen Euro.

US-Vertreter: Huawei kann auf Mobilfunknetwerke zugreifen

Der umstrittene Telekomausrüster Huawei ist nach Angaben von US-Regierungsvertretern in der Lage, auf Mobilfunknetze auf der ganzen Welt zuzugreifen. Dies geschehe durch sogenannte "Hintertüren", die für die Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden vorgesehen sind, sagten mehrere US-Offizielle. Washington versucht vehement, seine Verbündeten davon überzeugen, Huawei beim Ausbau von 5G-Mobilfunknetzwerken auszuschließen.

Kering mit gutem Weihnachtsgeschäft - Einmalposten belastet Gewinn

Der Luxusgüterkonzern Kering hat 2019 einen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Gleichzeitig meldete das Unternehmen einen starken Anstieg der Einnahmen im vierten Quartal. Demnach wuchs der Umsatz im Schlussquartal 2019 auf vergleichbarer Basis um 11 Prozent auf 4,36 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr summiert er sich auf 15,88 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen der Analysten.

Nissan verklagt Ghosn in Japan auf 90 Mio Dollar Schadensersatz - Kreise

Nissan Motor hat nach Angaben informierter Kreise den früheren Chairman Carlos Ghosn vor einem japanischen Gericht auf Schadensersatz verklagt. Der Autokonzern verlange 90 Millionen Dollar für angebliches finanzielles Fehlverhalten, das dem schillernden Manager zur Last gelegt wird, und weitere Kosten, sagte eine mit der Klageeinreichung vertraute Person.

Samsung stellt neue Premium-Smartphones und ein faltbares Gerät vor

Samsung Electronics will mit neuen Premium-Smartphones in einem schrumpfenden Markt Erfolge feiern. Der südkoreanische Konzern stellte in San Francisco drei neue Versionen seiner Smartphones der Premium-Reihe Galaxy S vor. Im Angebot hatte das Unternehmen auch ein neues faltbares Gerät. Das faltbare Smartphone mit dem Namen Galaxy Z Flip wird vertikal wie ein Klapphandy früherer Tage geöffnet und besteht innen nur aus Bildschirm. Das Galaxy Fold aus dem vergangenen Jahr wurde noch wie ein Buch geöffnet.

