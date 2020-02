Unterföhring (ots) - Was passiert in einer Notaufnahme bei Verdacht auf Coronavirus? Welche Maßnahmen werden getroffen? Wie schützen sich Ärzte, Schwestern und Pfleger vor einer Ansteckung? Bei den Vorbereitungen zur Kabel Eins-Sendung "Notaufnahme Live" wird ein Patient mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion eingeliefert. Der Mann ist eben von einer zehntägigen Reise aus China zurückgekehrt und zeigt typische Symptome der Krankheit. Höchste Alarmstufe für das medizinische Team der Notaufnahme?Der diensthabende Arzt erklärt: "Das neue Coronavirus ist aus meiner Sicht kein Anlass zur Sorge. Nach heutigem Stand der Dinge ist es nicht gefährlicher als das Influenza-Grippevirus. Natürlich nehmen wir dennoch jeden Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion ernst und klären diesen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ab.""Notaufnahme Live" zeigt den brisanten Fall sowie weitere aktuelle Notfälle in einem deutschen Großklinikum am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 20:15 Uhr. Moderator Tommy Scheel berichtet live aus der Notaufnahme und spricht mit den behandelnden Ärzten, Schwestern und Pflegern. Die Zuschauer können während der Live-Sendung ihre Fragen via Social Media stellen."Notaufnahme Live" am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHMichael UlichSprecher Kabel EinsTel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4518557