Bonn (ots) - Rund 40 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 100 Minister werden in diesem Jahr zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet, die am Freitag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet wird. In diesem Jahr wird erstmals der französische Präsident Emmanuel Macron an der Konferenz teilnehmen. Aus den USA haben sich Außenminister Mike Pompeo, Verteidigungsminister Mark Esper und Energieminister Dan Brouillette angekündigt sowie Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Die Demokratin gilt derzeit als größte Kontrahentin von US-Präsident Trump. Auf der Gästeliste stehen zudem die Außenminister Chinas, Russlands und des Iran - Wang Yi, Sergej Lawrow und Mohammed Dschawad Sarif.phoenix berichtet am Freitag und Samstag über zehn Stunden lang live aus der bayrischen Hauptstadt, beginnend mit der Eröffnung der MSC am Freitag, 14. Februar 2020, ab 14.00 Uhr. Am Samstag, 15. Februar 2020, steht die Sicherheitskonferenz von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr sowie von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem Programm. phoenix-Reporter Michael Kolz beobachtet des Geschehen vor Ort und erwartet interessante Gesprächspartner, darunter den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock. Bereits am Donnerstag, 13. Februar 2020 berichtet phoenix jeweils um 17.30 Uhr und 23.00 Uhr aus München und gibt erste Einblicke vom Vorabend der Eröffnung.Das Expertentreffen zur Sicherheitspolitik findet in diesem Jahr bereits zum 56. Mal statt. Dass es großen Gesprächsbedarf gibt, machte Konferenzleiter Wolfgang Ischinger bereits bei der Auftakt-Pressekonferenz am vergangenen Montag deutlich. "Wir haben mehr Krisen, mehr schlimme Krisen, mehr grauenhafte Vorgänge, als man sich vorstellen kann", so Ischinger in Berlin. Die drei Veranstaltungstage würden kaum ausreichen, um alle Konflikte der Welt zu besprechen.Die Zeiten der phoenix-Sondersendungen zur Münchner Sicherheitskonferenz aus München im Einzelnen: Donnerstag, 13.02.2020:Erste Eindrücke von der MSC in München jeweils 17.30 Uhr und 23.00 Uhr in phoenix der tagFreitag, 14.02.2020: Eröffnung der MSC mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierum 14.00 Uhr in phoenix vor ort Samstag, 15.02.2020: Highlights der MSCum 17.30 Uhr und 23.00 Uhr in phoenix der tag