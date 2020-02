Die Ausfuhren in Frankreichs zweitgrösstem Exportsektor nach der Luftfahrt stiegen um 5,9 Prozent auf 14 Milliarden Euro.Paris - Die französischen Wein- und Spirituosenexporte sind im vergangenen Jahr trotz der US-Strafzölle auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die Ausfuhren in Frankreichs zweitgrösstem Exportsektor nach der Luftfahrt stiegen um 5,9 Prozent auf 14 Milliarden Euro, wie der Branchenverband FEVS am Mittwoch mitteilte. Dazu habe beigetragen, dass Kunden nach der US-Zollandrohung Bestellungen...

