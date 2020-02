FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 77,90 Euro belassen. Wachstum sei nach wie vor die oberste Priorität für den Online-Essenslieferanten, und Asien stehe hier im Fokus, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den wettbewerbsintensiven Markt, der aktuell in seine letzte Konsolidierungsphase eintrete. Da die Cash-Position von Delivery Hero stark sei, dürften auch deutlich negative Ergebniszahlen (Ebitda) keine Sorgen bereiten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

