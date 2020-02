Alcatel-Lucent Enterprise wird Herstellerpartner von sysob IT-DistributionDGAP-News: Alcatel Lucent Enterprise (ALE) / Schlagwort(e): Kooperation Alcatel-Lucent Enterprise wird Herstellerpartner von sysob IT-Distribution12.02.2020 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Alcatel-Lucent Enterprise wird Herstellerpartner von sysob IT-DistributionZuverlässige und sichere Netzwerk- und Cloud-Lösungen für individuelle KundenanforderungenKornwestheim, 12. Februar 2020 -Alcatel-Lucent Enterprise und der renommierte Value Added Distributor für IT-Sicherheit sysob sind neue Vertragspartner. sysob ergänzt sein Herstellerportfolio um LAN und WLAN Produkte von Alcatel-Lucent Enterprise.Beide Unternehmen setzen auf maßgeschneiderte, technologisch-führende IT-Lösungen für Unternehmen jeder Größe und Branche. Zusammen streben Alcatel-Lucent Enterprise und sysob eine langfristig angelegte Zusammenarbeit an, um ihre Marktposition für ganzheitliche Netwerklösungen mit zuverlässiger und moderner Sicherheitsfunktion im DACH-Kernmarkt weiter auszubauen.Benutzerfreundlich, effektiv und schnell lassen sich die OmniAccess(R) Stellar WLAN-Lösung, OmniSwitch(R) sowie Produkte zum Netzwerkmanagement von Alcatel-Lucent Enterprise mit den IT-Security Lösungen von sysob kombinieren.Die Netzwerklösungen ermöglichen eine vereinfachte Administration von LAN und WLAN innerhalb eines Managementsystems. Die Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN-Lösung verbindet modernste Business-Funktion mit hoher Benutzerfreundlichkeit und kann bis zu 2048 Access Points sicher über eine einzige Benutzeroberfläche verwalten. Zudem sorgen die Access Points für zuverlässige drahtlose Mobilität in Gebäuden jeder Größe.Die IoT-Containment-Technologie ermöglicht eine sichere, automatische Verbindung zu verschiedenen WLAN-Endgeräten. Auf Grund der großen Produktauswahl der Alcatel-Lucent OmniSwitch-Serie bieten sich unzählige Möglichkeiten lokale Netze anzubinden. Abgerundet wird das neue Alcatel-Lucent Enterprise Portfolio mit den Netzwerkmanagementprodukten: OmniVista(R), ProActive Lifecycle Management und OmniVista Cirrus.Daniel Stockerl, Channel Account Manager bei sysob, ist zuversichtlich über den Erfolg der neuen Partnerschaft: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir unser Angebotsspektrum um ALE LAN und WLAN Produkte erweitert haben. Das breite Portfolio von ALE bietet unseren Kunden eine individuell angepasste Rundum-Versorgung im Bereich Netzwerkinfrastruktur. Kunden von sysob profitieren jetzt auch von flexiblen Möglichkeiten und können zwischen verschiedenen Optionen von Einstiegs-, über mittlere bis High-End Access Points wählen."Martin Zingsheim, Channel Sales Manager bei Alcatel-Lucent Enterprise in Deutschland, bestätigt die Synergie-Effekte: "Mit unseren Produkten können die Netzwerk- und Cloud-Lösungen entsprechend individueller Kundenanforderungen miteinander vernetzt werden. Wir legen großen Wert auf Zuverlässigkeit und moderne Sicherheitsfunktionen. sysob ist als starker Distributor mit viel Erfahrung und Know-how im Bereich IT-Security und Wireless LAN der optimale Partner für uns."Über unsWir sind Alcatel-Lucent. Unser Ziel ist es, alles miteinander zu vernetzen, um individuelle Technologieerlebnisse für die Anforderungen unserer Kunden zu schaffen. Wir liefern Netzwerke und Kommunikation vor Ort, in der Cloud und als Hybridlösung, die Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Kunden unterstützen.Unser langjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden hat Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter von Unternehmensnetzen, Kommunikation und Services werden lassen, der weltweit über 830.000 Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und 2.900 Partnern in über 50 Ländern verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokalem Fokus.Weitere Informationen finden Sie unter: www.al-enterprise.com/de-deAktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Facebook und Twitter.Pressekontakt:Alexandra Biebel Head of Marketing & Communications ALE Deutschland GmbH alexandra.biebel@al-enterprise.com +49 (0) 7154 803 5205Über sysob IT-DistributionDie sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG (www.sysob.com) ist mit mehr als 2.000 Partnern und nahezu 300 Top-Partnern einer der größten inhabergeführten Value-Added-Distributoren (VAD) im deutschsprachigen Raum. sysob verfügt über ein breit gefächertes Portfolio zukunftsweisender Lösungen aus den Bereichen Security, WLAN sowie Serverbased Computing. Darüber hinaus bietet sysob als Total Solution Provider IT-Systemhäusern und Fachhandelspartnern umfassenden Support bei Projektplanung und -management.Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Planung, Erstellung und Integration von Managed-Service-Konzepten: Durch die Nutzung der sysob-eigenen Infrastruktur und eines in Deutschland befindlichen Rechenzentrums können Partner eigene Cloud-Lösungen beziehungsweise Managed Backup Services für ihre Kunden bereitstellen. Weitere Vertriebsniederlassungen unterhält sysob in Wien und Wallisellen (Zürich). Die Zentrale von sysob befindet sich in Schorndorf bei Cham im Bayerischen Wald.Pressekontakt:Sabine Suttner Marketingmanagerin sysob IT Distribution GmbH & Co KG ssuttner@sysob.com +49 (0)9467 7406 16412.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de973301 12.02.2020