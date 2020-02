"Ich habe das mal als Präsentation vorbereitet." Für viele klingt das nach drohender Langeweile. Leider! Wie Sie Ihre Präsentation von einlullend zu mitreißend mausern - sogar noch kurz vor Start.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.Vor anderen Leuten reden mit einer Präsentationssoftware. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Nennen wir sie Präsi-Wissenschaft. Leider wird das in den meisten Unternehmen - und auch an vielen Unis - ganz anders gesehen. Da fragt man nicht: Wie präsentiert man am erfolgreichsten? Sondern da gilt: Mach's wie die Chefin, mach's wie der Prof. Dann gefällt denen das.

Und so pflanzen sich kontraproduktive Unsitten über Generationen von Mitarbeitern fort. Und Generationen von Kollegen kämpfen dann in Konferenzräumen und Hörsälen weltweit hinter halb runtergelassenen Rollläden gegen den quälenden Powerpoint-Schlaf. Das ist eine ganz schöne Zeitverschwendung.Wenn Sie erfolgreich präsentieren wollen, hilft nur eins: Durchbrechen Sie diese unheilvolle Tradition! Und machen wir uns immer wieder klar, was eine erfolgreiche Präsentation bedeutet: Sie wollen Ihr Publikum von Ihrem Anliegen überzeugen. Nur darum geht's. Und mit Langeweile kommen Sie nicht ans Ziel.

Mit den folgenden Leitsprüchen treiben Sie Ihrer Powerpoint-Präsentation radikal die Langeweile aus.Leitspruch Nummer 1: Du stehst im ZentrumPowerpoint ist Ihr Hilfsmittel. Sie sind nicht der Gehilfe oder die Gehilfin von Powerpoint. Oder Keynote oder wie die Programme alle heißen. Und dass Sie im Rampenlicht stehen, hat nichts mit einem übersteigerten Selbstdarstellungsdrang zu tun. Sondern das ist einfach professionell.

Aus einem simplen Grund: Nichts überzeugt uns besser als ein Mitmensch, der gute Argumente mit Leidenschaft vorträgt. Wäre das anders, dann könnten Bundeskanzlerinnen, Vorstandsvorsitzende und auch Sie die Botschaften, die Sie rüberbringen wollen, auch einfach aufschreiben und per Mail verschicken. Und in der Tat denken viele: Das, was aufgeschrieben wurde, hat irgendwie eine größere Überzeugungskraft als das Gesagte. Weil das da so unauslöschbar steht. Aber auch im Land vom Erfinder des Buchdrucks gilt: Schrift ist nur ein Vehikel, um das gesprochene Wort zu konservieren und zu reproduzieren. Dass Sie persönlich Ihre Botschaft vermitteln, ist so gesehen ein Luxus für die Anderen. Und für Sie: Denn persönlich verfängt einfach besser.

Viele Präsentatoren verfallen aus Lampenfieber dem Drang, die Aufmerksamkeit der Zuhörer von sich abzulenken auf die Folien, die da so schön an der Wand leuchten. Motto: "Da vorne steht alles." Der Effekt ist aber verheerend: Sie sind im besten Fall ab sofort nur noch der Vorleser. Damit haben Sie sich selbst jede inhaltliche Autorität genommen. Im schlimmsten Fall denkt sich Ihr Publikum sogar: "Ruhe da vorne! Wie soll ich denn so lesen?"

Und das reinste Schlafmittel ist der Satz: "Sie bekommen die Präsentation natürlich auch noch einmal per E-Mail." Warum um Himmels Willen soll uns jetzt noch ein vernünftiger Mensch aufmerksam zuhören? Wie gesagt: SIE überzeugen mit Leidenschaft besser als jede Folie. Deshalb trauen Sie sich und ziehen Sie alle Aufmerksamkeit auf sich.Aber wie?

Leitspruch Nummer 2: Der Sinn der Folie erschließt sich erst durch deine WorteSuchen Sie sich festen Halt. Jetzt kommt's. Eine gute Powerpoint-Folie lässt sich vom Publikum in drei Sekunden erfassen. Höchstens ausnahmsweise mal in fünf. Wer länger weghört, um zu lesen, der ist raus. Und das ist bitter für Sie. Denn Sie wollen ja erfolgreich sein, erfolgreich bedeutet hier überzeugend sein ...

