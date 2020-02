FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor der Entscheidung über den Verkauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp hat sich die IG Metall gegen einen Zuschlag für den finnischen Wettbewerber Kone positioniert. "Was Thyssenkrupp jetzt braucht, ist eine hohe Transaktionssicherheit für den Restkonzern und keine Hängepartie für die nächsten 1 bis 2 Jahre", erklärte NRW-Bezirksleiter Knut Gieseler.

Die Geschäfte von Kone und Thyssenkrupp Elevator in Europa überlappen sich. Um eine Fusion bei den Wettbewerbshütern in Brüssel durchzubekommen, müssten die Finnen Aktivitäten abgeben. Ein solcher Prozess könnte zeitaufwendig sein, zudem ist er mit Risiken verbunden. So war der Ruhrkonzern im Frühjahr mit der Fusion seiner europäischen Stahlaktivitäten mit Tata Steel Europe trotz Zugeständnissen letztlich am Veto der Wettbewerbshüter gescheitert.

February 12, 2020

