NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Marktteilnehmer erklärten den schwachen Start mit der guten Stimmung an den internationalen Börsen. Auch in den USA wird der Aktienmarkt freundlich erwartet. Als sicher geltende Anlagen waren daher weniger stark gefragt.



Impulse durch Konjunkturdaten bleiben zur Wochenmitte weitgehend aus. In den USA stehen keine nennenswerten Wirtschaftszahlen an. Notenbankchef Jerome Powell absolviert vor dem US-Senat den zweiten Tag seines halbjährlichen Rechenschaftsberichts. Ein erster Auftritt am Dienstag vor dem Repräsentantenhaus hatte keine neuen geldpolitischen Signale gebracht. Erfahrungsgemäß ähneln sich die Äußerungen der Fed-Chefs in den beiden Parlamentskammern.



Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,43 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 5/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 8/32 Punkte auf 106 17/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,08 Prozent./bgf/jkr/jha/