Nissan will zeitnah mit dem Bau eines Presswerks in Avila (Spanien) beginnen. Nach eigenen Angaben wird die Anlage 27.000 Quadratmeter groß sein und eine Produktionskapazität von einer Million geprägten Einheiten pro Jahr haben. Die Fertigstellung wird innerhalb von zwölf Monaten erwartet. Das Presswerk ist Teil einer Investition in den Standort Avila, mit der die ehemalige Produktion von leichten Nutzfahrzeugen in eine Fertigung für Komponenten umgewandelt werden soll. Der Standort Avila soll nach ...

