NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Dabei könnten für den Dow-Jones-Index und die anderen wichtigen Indizes auch wieder neue Rekordhochs herausspringen. Hauptthema ist weiter, dass die Coronavirusepidemie zunehmend entspannter gesehen wird angesichts sinkender Neuansteckungen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,4 Prozent zu.

Investoren rechnen damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen weitgehend regional begrenzt bleiben werden und die globale Konjunktur dank eingeleiteter Stimulierungsmaßnahmen nicht nachhaltig belastet wird. Gut kommen in dem Zusammenhang auch Aussagen von US-Notenbankern an, die so interpretiert werden, dass die Fed zu Maßnahmen bereit ist, sollten sich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen.

Im Handelsverlauf findet eine weitere Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell statt, diesmal vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Vortag hatte Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort gestanden und gesagt, dass die Notenbank genau beobachte, ob der Ausbruch des Coronavirus das Potenzial habe, Störungen der Weltwirtschaft auszulösen.

Ölpreise steigen mit Corona-Entspannung

Am Ölmarkt profitieren die Ölpreise weiter von der Entspannung um das Coronavirus. Der Preis für die europäische Sorte Brent steigt um 2,7 Prozent auf 55,45 Dollar, die US-Referenzsorte WTI legt 2,2 Prozent zu auf 51,06 Dollar. Impulse könnten im Handelsverlauf von den wöchentlichen offiziellen Zahlen zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände kommen. Die am Vortag vom privaten Branchenverband API vorgelegten Zahlen zeigten einen Anstieg der Bestände um 6 Millionen Barrel.

Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" hat angesichts der wieder zuversichtlicheren Stimmung leicht nachgelassen. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es bei sinkenden Notierungen um 1,9 Basispunkte nach oben auf 1,62 Prozent. Der Preis für die Feinunze Gold gibt minimal nach auf 1.566 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigt sich das Pfund fester. Die Analysten der Danske Bank verweisen auf die am Dienstag vorgelegten "anständigen" Zahlen zum britischen Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal, trotz der Schlagzeilen, dass die EU ihre Brexit-Verhandlungsposition verschärft. Das Pfund notiert aktuell bei 1,2973 Dollar nach 1,2944 am Dienstagabend.

Lyft nach Zahlen unter Druck - Bed Bath and Beyond knicken ein

Der Fahrdienstvermittler Lyft hat seinen Nettoverlust im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2019 bei einem kräftigen Wachstum deutlich ausgeweitet. Auch operativ schrieb der Uber-Konkurrent weiterhin rote Zahlen. An seinem Ziel, bis Ende nächsten Jahres profitabel zu werden, hält das Unternehmen aber weiterhin fest. Die Aktie gibt vorbörslich 4,6 Prozent nach.

Für Bed Bath and Beyond geht es kräftig um 26,7 Prozent abwärts. Der Einzelhandelskonzern berichtete von einem schwachen Verkauf in den Monaten Dezember und Januar, in denen der Umsatz flächenbereinigt um 5,4 Prozent zurückging. Gründe seien der geringere Publikumsverkehr, Lagerverwaltungsprobleme und höhere Preisabschläge.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,44 1,6 1,43 24,2 5 Jahre 1,44 2,3 1,42 -48,2 7 Jahre 1,54 2,0 1,52 -70,5 10 Jahre 1,62 1,9 1,60 -82,1 30 Jahre 2,08 1,9 2,07 -98,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:45 Di, 18:04 % YTD EUR/USD 1,0912 -0,06% 1,0913 1,0919 -2,7% EUR/JPY 120,01 +0,11% 119,94 119,90 -1,6% EUR/CHF 1,0644 -0,09% 1,0652 1,0658 -2,0% EUR/GBP 0,8411 -0,19% 0,8417 0,8435 -0,6% USD/JPY 109,99 +0,18% 109,90 109,80 +1,1% GBP/USD 1,2973 +0,13% 1,2966 1,2944 -2,1% USD/CNH (Offshore) 6,9720 +0,02% 6,9674 6,9709 +0,1% Bitcoin BTC/USD 10.378,00 +1,41% 10.472,50 10.263,75 +43,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,06 49,94 +2,2% 1,12 -16,0% Brent/ICE 55,45 54,01 +2,7% 1,44 -15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.565,88 1.567,60 -0,1% -1,72 +3,2% Silber (Spot) 17,55 17,65 -0,6% -0,10 -1,7% Platin (Spot) 962,80 971,95 -0,9% -9,15 -0,2% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,8% +0,02 -6,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 08:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.