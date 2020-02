In Schwarzheide will der Chemiekonzern ab 2022 Kathoden produzieren. Die Anfangskapazität soll ausreichen, um 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr mit Batterie-Materialien von BASF auszustatten.Rund 3500 Menschen arbeiten zurzeit bei BASF in Schwarzheide. Ab 2022 soll es weitere 200 Arbeitsplätze geben: Wie der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte, soll an dem Standort in der Lausitz eine Fertigung für Kathoden entstehen. Dieser neue Produktionsstandort für Batterie-Materialien sei Teil eines mehrstufigen Investitionsplans zum Aufbau der europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge. Die Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...